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江啟臣送蘇揆花籃誤用成語　綠委：黨主席寫藏頭詩是笑話

▲江啟臣送花籃到行政院，卻成了網路上的笑柄。（圖／翻攝自江啟臣臉書）
▲江啟臣送花籃到行政院，卻成了網路上的笑柄。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-14 11:00:54｜2021-07-14 12:01:37

網紅朱學恒日前送喪禮花籃到疾管署，引起諸多論戰，更遭到民眾告發妨害公務。國民黨主席江啟臣為聲援朱學恒，13日送了一盆太陽花籃給行政院長蘇貞昌，不過原要表達不滿與嗆聲的卡片上竟寫著「行不由徑、政亂治危」等正面詞彙，反成稱讚蘇貞昌光明正大，在亂世中治理國家平息紛亂，引發輿論嘲笑與討論。民進黨立法院黨團今日召開記者會被問及此事，黨籍立委鄭運鵬說，太陽花的花語是說不出的愛，再加上卡片上的詞彙，本以為江啟臣是要給蘇貞昌肯定，「百年大黨的主席玩小孩遊戲，可以協助中央地方政府平息疫情嗎？」。

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▲江啟臣送花籃給蘇貞昌，卻因誤用成語成為笑柄。（圖／翻攝自江啟臣臉書）
▲江啟臣送花籃給蘇貞昌，卻因誤用成語成為笑柄。（圖／翻攝自江啟臣臉書）
 

江啟臣送花籃，卡片上寫下「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」16字，要向蘇貞昌嗆聲，不過卻被發現誤用成語，反成稱讚蘇貞昌，儘管江啟臣表示，藏頭詩「行政院爛」已表達很清楚，仍止不住輿論的嘲諷。

民進黨立委鄭運鵬就說，江啟臣送了太陽花藍到行政院，但查了一下發現，太陽花花語是沉默的愛、說不出的愛，再加上「行不由徑、政亂治危」都是正面意義，意思是行政院、指揮中心開大門走大路，沒有隱瞞，且在疫情裡面平息國家紛亂，民進黨團本來以為江啟臣良心發現，肯定行政院跟指揮中心的辛苦，但並非如此。

鄭運鵬說，黨主席寫藏頭詩是笑話，像小孩在吵架，不應該是堂堂百年大黨的主席玩的小把戲， 而江啟臣同時也是立法委員，在職權裡他可以跟蘇貞昌辯論政策，但他送花，還是沉默的愛、說不出口的愛，或許真的藏了小小心意，那民進黨團感謝。

鄭運鵬也說，不過看到國民黨這段時間的表現，江啟臣是國際關係博士，但看起來國民黨卻成了台灣的仇恨製造中心，江啟臣帶領的路線英文不行、國文更差，國際關係走中國小弟路線，仇美、反日、親中 ，這樣的百年老店可以協助中央地方政府平息疫情嗎？

民進黨立委陳亭妃也說，到底江啟臣是在搞笑，還是根本用錯了成語？現在大家在防疫當中，江啟臣卻還思思念念都是在思考政治的議題，如果一個黨主席所想的不是人民而是政治，那所帶領的國民黨，終究是會遭受到人民的唾棄。

陳亭妃喊話江啟臣，「以防疫為優先吧！不要忘了你也是立委，你是國民黨的主席，如果用這樣的戲謔，甚至用錯成語的方式，要搞別人，結果搞到自己，真的是自食惡果」。

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