疫情衝擊「三大慘業」出爐　謝金河：不解封還會慘下去

全國三級延長到26日，實體產業遭受衝擊，不過，全體上市櫃公司6月營收亮眼，達3.35兆，是歷史第四高，今年第二高。財信傳媒董事長謝金河點評，這是一張很漂亮的成績單，但是撇除導體、貨櫃航運業、鋼鐵業外，有「三大慘業」營收直直掉，再不解封只能繼續慘下去。





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謝金河表示，全體上市櫃公司6月營收有3.35兆，僅次於3月的3.36兆元，比去年同期成長15.21%，今年上半年19.16兆元，成長21.55%，這是一張很漂亮的成績單，單看半導體、貨櫃航運業及鋼鐵業，這些公司營收都大躍升，但受到疫情侵襲，進入三級警戒的衝擊，今年有好幾個產業成了新苦主。





謝金河分析，最早出來求救的晶華酒店潘思亮，6月營收還有2.12億元，餐飲還有外帶，像瓦城也還有2.2億元的營收，但是有些不能做生意的，只有一個慘字形容。這次最慘的行業是「健身俱樂部、KTV、旅遊業」。





謝金河指出，例如健身工廠的柏文，3月營收3.35億元，5月營收1.54億，做了半個月生意，營收減半，6月營收剩下64萬元，情況最慘烈。其次是KTV不能唱，錢櫃從2月的3.25億掉到6月的1069.6萬元，營收掉96%，好樂迪也剩下931萬元。





謝金河說，再來是旅遊業，雄獅旅遊從去年慘到現在，本來曙光在望，現在更慘，6月剩1371萬元，鳳凰只有320.9萬元，山富也剩1329萬元，五福只有151萬，比柏文的64萬好一些。





飯店的高野只有402.7萬，雲品只有2852萬元，夏都本來夏天是旺季，6月只有310萬元，在花蓮的遠雄海洋只有207.6萬元，台北的六福也只有1431萬，日本料理的亞洲藏壽司從2.79億掉到剩2273萬元，頂鮮的御頂6月只做了421萬元生意。





謝金河認為，這是台灣內需產業最肅殺的6月，如果疫情不能解封，警戒沒有放寬，這些沒有生意可做的慘業，還會繼續慘下去。



