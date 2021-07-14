國人盼打疫苗！綠委批：藍執政縣市庫存率高、接種率低

我國疫苗陸續到貨，國人普遍希望盡快施打，總統蔡英文也訂下7月底達到25%接種率的目標。立法院民進黨團今（14）日早上召開記者會談及此議題，黨團書記長羅致政拿出數據揭露，國民黨執政縣市普遍庫存率高、施打率低，他呼籲藍營縣市應加速施打，台灣才能盡快走出疫情。

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民進黨團今日早上召開記者會，針對疫苗接種率等作分析。黨團幹事長劉世芳說，希望全民都能接種疫苗，因為防疫是跟時間賽跑，全台灣第一劑接種率是15.9%，期望在七月底達到25%接種率，這對控制疫情會有很大幫助，希望中央地方與全民都互相配合。

黨團副幹事長黃世杰則說，在疫苗陸續到位的情況，希望大家輪到就去打，依序接種有助於防疫。目前我國包含採購加上捐贈的疫苗總數已經有4567萬劑 ，待明天日本捐贈與自購的再到貨，就有889.1萬劑疫苗到貨，事實上對於國內目前疫苗數量已經很充足，再來就持續有賴全國各地努力，盡速施打盡速走出疫情。

羅致政表示，當政府不斷呼籲，鼓勵吸引更多民眾接種疫苗時，國民黨卻不斷用各種方式黑疫苗，國民黨以為船過水無痕，但對台灣民眾信心摧毀造成負面影響，國民黨應該要道歉。

羅致政接著說，從數字顯示，國民黨執政縣市的施打率還有很多要努力的空間，以六都來說， 台北市因為有很多醫護人員，加上專案處理，第一劑接種率最高，但第一劑接種率最低的是台中市，只有13.70%，倒數第二是新北市的14.3%，其他縣市都有15%，藍營執政的台中市跟新北市壓低六都接種率。他強調，有部分縣市首長說要打好打穩，這當然是，但更重要也要快 ，接種率越早達到目標，就越能確保全體免疫效果，別的縣市也是打好打穩，一定有很多可以學習的地方。

羅致政也談到庫存率，他說當部分藍營地方首長在喊要疫苗的同時，但中央給了疫苗後，在執行接種的部分，地方政府做了多少努力？他說，目前發下去的庫存率來看，倒數前四名都是藍營執政縣市，包括南投縣67.9%、花蓮縣58.5%、台東縣56.6%，新北市46.3%，這些縣市打的速度上都需要加強，大家都在求好求穩，幅員廣大也不是理由，面積最大的是高雄市，新北市庫存偏高值得檢討。