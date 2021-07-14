鳳山大樓群聚住戶解隔離返家　直呼「感動到想哭」

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，146位住戶至昨日深夜24時已完成14天居家隔離，並確認所有住戶PCR檢驗結果均為陰性後解除隔離，昨日大樓內部公共空間再進行環境採檢，檢驗結果也全部為陰性，經再針對大樓內部公共空間如地下室、停車場及公共走道等空間終期清消後同步解除管制。
大樓住戶將解除為期14天的隔離，住戶終於可以安心、安全地回到自己溫暖的家，住戶們今日上午陸續回到家中，感動的直呼「終於見到陽光、感動到想哭」，高雄市政府也特別準備關懷包及市長的感謝信，感謝住戶於隔離期間暫時犧牲自由，充分配合與體諒市府的防疫措施，為防疫盡己之力，共同守護家園。
關懷感謝包中除了有額溫卡、口罩、漂白水等防疫小物，方便民眾後續進行自主健康管理，另外還有高雄特色農漁產品與零食，高市府行政暨國際處處長項賓和表示，這批關懷感謝包全數由市府同仁親手分裝發送，後續市府也會將先前的防疫關懷包升級，讓所有配合防疫進行居家檢疫或隔離的市民，都能感受到市府團隊的關心與感謝之意。
而市長感謝信中特別感謝民眾承受短期行動受限之不便，與市府共同抗疫，每位住戶都是抗疫英雄，同時叮嚀大家解除隔離後，仍要做好自主健康管理，並再次提醒輪到施打疫苗時，一定要記得去，以保護自己及家人的健康、降低重症與死亡率、提升群體免疫的能力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。