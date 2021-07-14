美國男籃終止2連敗關鍵是防守 KD：我們不會一直投籃
尋求東京奧運4連霸的美國男籃今(14)日以108：80擊敗阿根廷，在2連敗後終於開胡，交出並列全隊最高17分的Kevin Durant表示，已經改善前2戰令人詬病的防守，總教練「波總」Gregg Popovich也認為團隊越來越進步。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-14 11:51:09
美國隊在熱身賽接連敗給奈及利亞和澳洲，隊史首度吞下2連敗，有美國媒體批評，美國隊在防守端不夠侵略性，失去原有的水準。
「我們不會一直投籃。」因為Jayson Tatum因膝蓋痠痛休兵，今日改由KD和Bradley Beal領銜出擊，美國隊首節就攻下33分拉開領先，KD在中場訪問時表示，上半場大家手感不錯，會繼續保持，但也不會忘了防守只追求進攻。
最終美國笑到了最後，豪取對戰阿根廷10連勝，在禁區得分40:34勝過阿根廷，且讓對手三分球29投只有9中，KD表示，「今天我們變得更好了，還有很多可以改進的地方，但我們朝著正確的方向前進。」
Tatum今日休兵，加上3名正在打NBA總冠軍賽的球員，美國隊只用8人應戰，波總滿意此役表現，「一天比一天更好，希望今天的表現就是我們邁向更好的跡象。」