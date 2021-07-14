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談台獨！游錫堃：不用特別宣布　但每天往正常化目標邁進

▲立法院長游錫堃今表示，台灣是主權獨立國家，現在應該持續追求「國家正常化」。（圖／資料照）
▲立法院長游錫堃今表示，台灣是主權獨立國家，現在應該持續追求「國家正常化」。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-14 12:19:35

國安會前秘書長、現任台灣日本關係協會會長邱義仁，日前接受前總統陳水扁訪問時，提到美國不支持台灣獨立，且在國際情勢下，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定；美國亞太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）日前也談到，美國支持「與台灣之間強而有力的非官方關係，但是不支持獨立」，也讓台灣獨立議題，再度引起討論。立法院長游錫堃今（14）接受廣播節目專訪時表示，他認為台灣是一個主權獨立的國家，國號叫中華民國，但目前還不是正常國家，應該要努力追求「國家正常化」。

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游錫堃今日受訪談論台獨議題，他指出，如果站在立法院國會行政立場，我國是合議制，四大黨團都有不同立場，自己沒有辦法代表他們發言，但若是以個人從政經驗來說，是認為台灣是一個主權獨立的國家，目前國號叫中華民國。

游錫堃說，台灣既然是主權獨立國家，但還不是正常國家，我們應該要努力追求「國家正常化」。他強調，所謂「正常化」是非常艱鉅浩大的工程，因為正常化最終目的就是要加入聯合國，被全世界其他國家承認是主權獨立國家。

游錫堃說，在成為聯合國會員國之前，我們有很多面向要努力，譬如訂很多法律，都是要隨著時代演進，他舉例，以《反滲透法》來說，就完全是以台灣為主體，包括行政院、司法院、立法院點點滴滴，不管滿意不滿意，只要對過去法律規章政策有修改，符合台灣兩千三百萬民意，這就是往正常國家的目標再邁進。

游錫堃說，他不認為一定要宣布台獨，台灣獨立不一定要宣布，但我們每天都是往台灣國家正常化的目標再邁進。

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