東奧落入死亡之組　黃金男雙麟洋配苦笑：沒積陰德

東京奧運倒數9天，我國羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟籤運不佳落入死亡之組，今(14)日受訪時表示，這3場比賽肯定不好打，李洋苦笑說，兩人當下反應是「沒積陰德」，不過積極看待就是準備好自己，目標先擺在小組賽出線。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-14 12:24:26
「麟洋配」在年初泰國三站狂掃3金、豪取15連勝，竄升為東奧奪牌大熱門，只不過日前奧運籤表出爐，和世界第1印尼「小黃人」Marcus Fernaldi GIDEON／Kevin Sanjaya SUKAMULJO、世界第10印度Satwiksairaj RANKIREDDY／Chirag SHETTY，以及世界第18英國Ben LANE／Sean VENDY分在A組，堪稱本屆男雙死亡之組。
「我跟齊麟當下想法是沒積陰德，怎麼會抽這麼好。」李洋笑說看到牽表出爐捏了一把冷汗，但年初的籤表也很硬，可能是要他們不要太放鬆，一上場就要全力衝，目標先擺在小組出線。
教練陳宏麟則認為，「外界都說是死亡之組，在我看來還好，假設第一場打順，打出信心和氣勢，後面要出線的難度就不會那麼高，儘管要打到頭號種子，但這是小組賽，分組前2名就可以出線。」要「麟洋配」要更有耐心應戰。