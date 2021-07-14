COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

東奧落入死亡之組　黃金男雙麟洋配苦笑：沒積陰德

▲東京奧運倒數9天，我國羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟籤運不佳落入死亡之組，苦笑說「沒積陰德」，教練陳宏麟（中）則認為出線未必是難事。（圖／國訓中心提供）
▲東京奧運倒數9天，我國羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟籤運不佳落入死亡之組，苦笑說「沒積陰德」，教練陳宏麟（中）則認為出線未必是難事。（圖／國訓中心提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-14 12:24:26

東京奧運倒數9天，我國羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟籤運不佳落入死亡之組，今(14)日受訪時表示，這3場比賽肯定不好打，李洋苦笑說，兩人當下反應是「沒積陰德」，不過積極看待就是準備好自己，目標先擺在小組賽出線。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「麟洋配」在年初泰國三站狂掃3金、豪取15連勝，竄升為東奧奪牌大熱門，只不過日前奧運籤表出爐，和世界第1印尼「小黃人」Marcus Fernaldi GIDEON／Kevin Sanjaya SUKAMULJO、世界第10印度Satwiksairaj RANKIREDDY／Chirag SHETTY，以及世界第18英國Ben LANE／Sean VENDY分在A組，堪稱本屆男雙死亡之組。

「我跟齊麟當下想法是沒積陰德，怎麼會抽這麼好。」李洋笑說看到牽表出爐捏了一把冷汗，但年初的籤表也很硬，可能是要他們不要太放鬆，一上場就要全力衝，目標先擺在小組出線。

教練陳宏麟則認為，「外界都說是死亡之組，在我看來還好，假設第一場打順，打出信心和氣勢，後面要出線的難度就不會那麼高，儘管要打到頭號種子，但這是小組賽，分組前2名就可以出線。」要「麟洋配」要更有耐心應戰。

▲我國羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟。（圖／國訓中心提供）
▲我國羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟。（圖／國訓中心提供）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
42.13%57.87%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
55.66%44.34%
2021-07-12-2021-07-15
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀