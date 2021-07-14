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工作與生活失衡？　6 個跡象亮出警訊了

工作與生活失衡？　6 個跡象亮出警訊了
工作與生活失衡？　6 個跡象亮出警訊了

健康醫療網

2021-07-14 12:31:00

【健康醫療網／記者林渝樺報導】每個人都會在工作中經歷壓力時期，當工作項目堆積如山，經常把工作帶回家已成為常態時，或許是時候重新評估工作與生活的平衡，並做出改變以避免工作倦怠。

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六個跡象要注意首先平衡工作與生活

根據克理夫蘭醫學中心，心理學家艾米·沙利文博士 （Amy Sullivan），出現6 個跡象表明工作與生活失衡了。

1. 不再照顧自己的身體

開始熬夜或難以入睡，或是整天坐著不運動、購買速食或根本不吃東西，開始不再照顧自己的身體健康，即便有不舒服，也不會特別去看醫生。

2.  心理健康正在走下坡路

如果有焦慮、抑鬱、憤怒或煩躁的跡象時，甚至感到不安的情緒波動或是浮起輕生念頭，都要注意你的心理健康正在走下坡。

3. 開始覺得不在乎了

如果你覺得工作不再有意義，感覺不到與同事或客戶的聯繫。

4. 認為自己無能為力

無論做什麼都感覺不夠，工作質量受到影響，總是擔心工作表現，害怕各種變數的發生。

5. 工作和家庭間沒有明確的界限

隨著工時越來越長，必須全天候待命接收電話、電子郵件，不能隨意休假。

6. 常感到孤獨

儘管有人在身邊與你通過電子方式連繫，但不再有時間或精力與家人或朋友進行有意義的互動。

切換生活工作模式照顧好自己健康

如有上述跡象，請不要擔心，沙利文博士提供了四項技巧，幫助你恢復平衡。

-工作斷開連接：記得要「放下電話」、「不需要全天候待命」，或是不斷查看和回復短信和電子郵件來增加壓力，不僅難以與家人聯繫，並對睡眠產生負面影響。

-工作效率更高：工作專注於一項任務，並繼續努力直到完成。不要嘗試同時處理多項任務，並盡可能關閉電子郵件或手機，以盡量減少干擾。

-優先照顧自己：保留運動的時間，讓這些事情在日程安排中不要任意更動。

-獲得專業幫助：壓力會影響心理健康，請不要猶豫，有難題不妨與心理治療師交談。

沙利文博士強調，最重要的是必須先照顧好自己。儘管在努力工作受到重視，但不必讓工作佔據生活。



資料來源：健康醫療網 工作與生活失衡？　6 個跡象亮出警訊了

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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