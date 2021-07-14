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麟洋配帶幸運物出征東奧　王齊麟意外羞揭貼身衣物顏色

▲我國羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟。（圖／國訓中心提供）
▲我國羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟。（圖／國訓中心提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-14 12:46:36

東京奧運倒數9天，我國羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟被視為我國奪牌重點，今(14)日兩人線上受訪各自透露幸運物，王齊麟意外透露貼身衣物的顏色。

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「麟洋配」年初在泰國3站橫掃3金、豪取15連勝，被外界視為本屆東奧奪牌熱門，只是籤表出爐相當難打，和世界第1印尼「小黃人」Marcus Fernaldi GIDEON／Kevin Sanjaya SUKAMULJO、世界第10印度Satwiksairaj RANKIREDDY／Chirag SHETTY，以及世界第18英國Ben LANE／Sean VENDY分在A組，堪稱本屆男雙死亡之組。

為了增加信心，兩人各自帶了幸運物，李洋表示，平時比賽時就會帶著妹妹給的小豬吊飾，而王齊麟則被前搭檔、現任教練陳宏麟爆料，有幸運色法則。

王齊麟笑說講起來有點害羞，不過比賽前都會查看每日星座幸運色，決定今天上場要穿什麼顏色的內褲，或比賽服，甚至是握把布的顏色，算是另類的幸運物。

王齊麟也為了這次東奧特意剪短頭髮，因為抽到了死亡之組，「在抽籤前想說如果抽得不錯就維持，但抽出來覺得每組對手都蠻硬的，所以決定把頭髮剪了，一切歸零當作重新開始。」

▲我國羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟，以及教練陳宏麟。（圖／國訓中心提供）
▲我國羽球「黃金男雙」李洋／王齊麟，以及教練陳宏麟。（圖／國訓中心提供）
 

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