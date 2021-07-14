學者贊成開放餐廳內用　但要維持人流控管

（中央社記者陳至中台北14日電）台大公共衛生學院教授陳秀熙今天舉辦「新冠肺炎防疫科學線上直播」，邀請多名學者分享各國防疫策略，都認為台灣現階段已可開放餐廳內用，但要維持人流控管等措施。





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陳秀熙今天上午針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情舉辦線上直播，邀請台北醫學大學教授陳立昇等人一同參與，同時還舉行線上投票，與會7名學者都贊成台灣可考慮開放餐廳內用。





陳秀熙提到，台灣疫情趨緩，象徵傳染力的Rt值已連續一個月小於1，解封指數達到0.25，可見已穩定控制疫情，檢測策略發揮早期找到隱性感染的功效。另外，台灣1到6類疫苗接種率達82%，對未來控制疫情有很大幫助。





陳秀熙表示，台灣防疫最大的優勢，在於民眾對戴口罩、維持社交距離配合度高。他認為疫苗接種到一定比率後，即便只接種1劑，但加上口罩等措施，防疫效果會大致等於國外打完2劑，但口罩沒戴好的狀況。





陳秀熙認為，台灣目前已可考慮解封，其中開放餐廳內用，對庶民經濟非常重要，但主管單位仍要訂好指引，讓業者和民眾有所依循，降低群聚感染的機率。





台北醫學大學教授陳立昇在今天直播中，分享各國餐廳開放策略。美國有5大策略，包括制訂員工輪班制度、維持社交距離、提供戶外用餐區、提供洗手區域、保持空氣流通。此外，許多餐廳仍使用隔板，防止飛沫傳染。





紐西蘭的疫情狀況和台灣較類似，全民疫苗接種率（至少1劑）為16%，目前維持在「2級警戒」，開放餐廳、咖啡廳、酒吧營業，最多可容納100人，但須要求顧客用餐時不能任意離開座位，座位須減少、間隔1公尺，排隊取餐時則要保持2公尺社交距離，盡量使用線上付款。





陳立昇舉出的各國例子中，香港的飲食習慣與台灣最接近。香港於今年4月推出餐廳「疫苗泡泡」方案，開放員工完成疫苗接種的餐廳，在實名制下最多可容納20名顧客，每桌最多坐6人。





香港方案規定，如果員工都打完2劑疫苗（14天後），並能確保顧客都打過至少1劑疫苗（6到15歲出示3天內陰性檢驗證明），則開放餐廳可容納100人、每桌最多8人，也就是中餐圓桌吃飯的形式，也可有條件開放。





陳立昇表示，他個人非常贊成台灣開放餐廳內用，但仍要維持人流控管等防疫措施，建議政府可參考國外作法，並考慮台灣的飲食習慣。陳秀熙提醒，即便開放內用，餐廳還是要確實依照政府公布的指引，做好防疫措施，降低群聚感染的機率。





至於學校是否復課，今天參與直播的學者則較為保留。研究團隊指出，美國華盛頓州今年3、4月間放寬標準，又出現一波校園群聚感染事件，且研究證實，實體教學較線上教學，有較高的感染風險。





美國即便恢復實體教學，但仍要求多項防疫配套。學界研究發現，每日症狀篩檢、教師上課戴口罩、暫停課外活動等3項措施，最能降低校園群聚風險。其他措施包括關閉遊樂場所和咖啡廳、減少大班授課、避免跑班、學生戴口罩等，都能發揮一定效果。（編輯：張芷瑄）1100714



