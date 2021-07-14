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研究：打2劑科興疫苗抗體卻減少　張上淳兩角度分析

▲指揮中心針對疫苗做出回應。（圖／資料畫面，桃園市政府提供）
▲指揮中心針對疫苗做出回應。（圖／資料畫面，桃園市政府提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-14 15:03:51

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(14)天下午再度召開疫情說明記者會，指揮官陳時中公布國內新增17例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。

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針對泰國研究機構表示，接種2劑中國科興疫苗的民眾，在接種完兩個月內出現保護力下降的情形，對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳也做出回應。

張上淳分析，打完兩劑後的體內抗體變化，還需要更多資料，目前根據有些比較早打疫苗的國家研究發現，可以看到目前施打者半年內資料顯示保護力都還好，當然不同廠牌可能有不同結果，針對陸製科興疫苗不是特別清楚，但是針對國內施打的Az跟莫德納疫苗，張上淳指出，過去資料顯示，抗體效假都維持不錯。

張上淳解釋，疫苗抵抗力還有細胞免疫力不好偵測，但國外專家也提到，免疫的記憶細胞還是可以活化，所以疫苗施打後還是有適當的保護力，但還是要有相關研究跟科學證據持續證明。至於有部分研究擔心，未來接種第三劑的效力，對此，張上淳表示，第三劑一部分是針對變種病毒，一部分是因為原來保護力下降，但這都需要更多實證資料。

張上淳解釋，未來要看是不是打了第三劑，對其他變種病毒有足夠保護力，這一直都在大廠或學術機構討論研究當中，目前還沒有完整答案，要待更多研究了來判斷最後結果。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月14日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月14日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲截至14日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲截至14日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
指揮中心統計，截至目前國內累計1,686,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,669,801例排除)，其中15,328例確診，分別為1,214例境外移入，14,061例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案15282)，共累計106例移除為空號。2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、臺北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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