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新冠本土確診再添6死！50多歲男院內感染亡

▲為了因應疫情，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)
▲為了因應疫情，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-07-14 14:16:29｜2021-07-14 14:42:13

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(14)天下午再度召開疫情說明記者會，指揮官陳時中公布國內新增17例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。

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其中最年輕的為案14115，是一名50多歲的男子，個案在6/14因其他原因住院，在6/17出現發燒症狀後，20日接受採檢，並且在隔日確診，但不幸在7/11死亡。

另外案10169為60多歲女子，在6/2發病，出現寒顫、咳嗽、噁心、嘔吐、胸悶、胸痛、呼吸急促、味覺喪失等狀況，經採檢後在6/4確診，並在7/10不幸離世。

▲指揮中心今（14）日公布國內染疫死亡個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（14）日公布國內染疫死亡個案。（圖／指揮中心提供）
指揮中心統計，截至目前國內累計1,686,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,669,801例排除)，其中15,328例確診，分別為1,214例境外移入，14,061例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案15282)，共累計106例移除為空號。2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、臺北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月14日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月14日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲截至14日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲截至14日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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