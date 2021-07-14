消防員創傷壓力大 時力呼籲政府重視、建立心理支持制度
針對基層消防員的職災防護議題，時代力量立法院黨團於今（14）日再度舉行記者會，呼籲中央應正視基層消防員的創傷壓力，並提供基層需要「職災防護」的心理資源。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-14 13:20:58
時力今日舉行「正視消防員的創傷壓力！基層需要職災防護的心理資源」線上記者會，黨團幹事長王婉諭表示，近期發生彰化喬友大樓火警案，造成包含一名消防員殉職，其它如2015年新屋保齡球館大火、2018年敬鵬工業平鎮廠大火、高雄茄萣民宅火警、2019年台中大雅區工廠大火案等，都造成重大死傷勤務。而2016年台南維冠大樓倒塌、2018年普悠瑪事件，救災的過程中，也都造消防員因為執行勤務後，產生種種身心的負面影響，但至今卻未能皆獲得適當的協助，甚至在內部求助時，還會被主管貼上草莓或懦弱的標籤，在2018年普悠瑪事件中，出勤救難的消防員事後疑似因嚴重的「創傷後壓力症候群（PTSD）」而離世。
王婉諭指出，基層消防員長期目睹或經歷死傷慘重的現場，造成後續可能持續出現的種種壓力反應，包括經驗重現、神經緊繃、逃避與麻木、惡夢連連、錯覺「回到過去」等，呼籲政府與有關單位，應該正視基層消防員的創傷壓力的問題，以及提供適當有效的解決辦法。
時力黨團總召邱顯智委員表示，消防員的工作屬性具高危勞與高壓性，中央對於消防員的職場心理健康，必須往前端建立「職前預防」的機制，而不是只在事後慰問。長期以來，內政部及消防署總是消極回應「各縣市政府已經有員工協助方案」，但這方案性質是給一般職種的市府員工，且多為專線諮詢或每月僅4到6小時的的心理諮商，不符合消防員面臨重大事件衝擊的資源需求。
時力黨團副總召陳椒華表示，雖然各地消防機關會透過常年訓練安排宣導，告知基層同仁心理及精神醫療相關資源的求助管道。然而，實務上常出現要求一線人員停休去參與常年訓練，這樣往往效果不佳。她呼籲，除了以非停休為原則進行宣導，也應增加基層同仁參與意願，內政部及消防署更應痛定思痛，與各縣市消防機關協調財務狀況，由中央挹注經費減輕地方資源落差，協助各縣市消防局完善消防員心理支持制度。