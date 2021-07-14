為青年請命　國民黨籲納國高中生施打BNT疫苗

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國民黨指出，目前僅輝瑞疫苗獲得WHO認可施打於12歲以上青少年，多個主要國家也開放青少年施打，蔡政府在疫苗政策上應該及早佈署，保護下一代是政府的責任也是義務。
國民黨強調，國高中生活動力強，當前變種病毒已入侵台灣的情況下，其染疫風險不低；且距離暑假過後的開學時程僅剩不到兩個月的時間，政府應該要有超前佈署的規劃，雖然輝瑞疫苗確定到貨的時間不定，但到貨時應該安排讓國高中生儘速施打輝瑞疫苗，讓家長能放心、學生能安心在校上課。
國民黨強調，青少年學子是國家下階段發展的重心與主力，政府有責任給予完整且妥適的保護。當前民間採購的輝瑞疫苗雖足夠在不排擠其他優先族群的情況下，讓120.7萬青少年學子施打第一劑疫苗，但仍須有第二劑疫苗的保護力，蔡政府應該善盡義務、擴大採購青少年學子也能施打的輝瑞疫苗，以國家力量守護青少年學子的健康，才能真正守護台灣的未來。
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