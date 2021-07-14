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為青年請命　國民黨籲納國高中生施打BNT疫苗

▲國民黨召開記者會反應家長心聲，盼BNT疫苗納入國高中生。（圖／國民黨提供）
▲國民黨召開記者會反應家長心聲，盼BNT疫苗納入國高中生。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-07-14 13:15:03｜2021-07-14 13:15:17

國民黨今（14）日表示，由於三級警戒持續延長，學子們能否打到國際認可青少年能施打的輝瑞BNT疫苗？大學指考將屆防疫措施是否完善？微解封不含托育場域，不強制支薪的防疫照顧假還要不要請？皆為家長們的憂心與困擾。國民黨要求蔡政府應該協助家長們解決問題，勿讓我們下一代成為疫情中被忽視的一群。

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國民黨召開記者會，並邀請家長團體代表表達意見，他們提出三項呼籲：第一，12至18歲青少年學子能納入輝瑞BNT疫苗施打之列；第二，申請防疫照顧假，政府應發給生活津貼或扶助；第三，政府應儘快針對即將到來的大學指考規劃妥適的防疫措施。

國民黨指出，目前僅輝瑞疫苗獲得WHO認可施打於12歲以上青少年，多個主要國家也開放青少年施打，蔡政府在疫苗政策上應該及早佈署，保護下一代是政府的責任也是義務。

國民黨強調，國高中生活動力強，當前變種病毒已入侵台灣的情況下，其染疫風險不低；且距離暑假過後的開學時程僅剩不到兩個月的時間，政府應該要有超前佈署的規劃，雖然輝瑞疫苗確定到貨的時間不定，但到貨時應該安排讓國高中生儘速施打輝瑞疫苗，讓家長能放心、學生能安心在校上課。

國民黨強調，青少年學子是國家下階段發展的重心與主力，政府有責任給予完整且妥適的保護。當前民間採購的輝瑞疫苗雖足夠在不排擠其他優先族群的情況下，讓120.7萬青少年學子施打第一劑疫苗，但仍須有第二劑疫苗的保護力，蔡政府應該善盡義務、擴大採購青少年學子也能施打的輝瑞疫苗，以國家力量守護青少年學子的健康，才能真正守護台灣的未來。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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