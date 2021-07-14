男星捐贈防疫物資　手寫卡片暖心打氣醫護

全台疫情仍持續延燒，許多藝人在疫情爆發後，紛紛貢獻心力，捐贈防疫物資。其中歌手婁峻碩默默自掏腰包捐贈醫療物資，還暖心手寫卡片，打氣抗疫的醫護人員，善舉被三軍總醫院公布在臉書。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-14 13:18:59
三軍總醫院在臉書發文提到：「感謝婁峻碩先生熱心捐贈。隨著疫情持續延燒近兩個月，醫療量能持續緊繃，為了避免院內感染造成醫療體系崩壞，醫療人員在緊張的照護工作中也要在高風險環境盡力避免感染，熱心公益的歌手婁峻碩先生在了解現況後聯繫廠商，熱心捐贈雙罐半面罩200個及P100濾棉2000組，提供給本院的醫療同仁更安全抗疫的環境，可以安心提供妥善的醫療照護，望能夠攜手度過艱難的時光。」
文內也附上婁峻碩的手寫卡片，卡片上寫著：「謝謝你們辛苦的在前線工作，疫情也在你們的努力下逐漸趨緩！希望這些裝備與小點心能給你們更多能量！謝謝你們！加油！！」而暖心善舉曝光後，婁峻碩在貼文底下留言回應：「謝謝你們的付出，一點點心意，希望有幫助到你們，大家一起加油。」網友看到後紛紛留言稱讚婁峻碩是暖心歌手。
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