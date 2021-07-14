COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

男星捐贈防疫物資　手寫卡片暖心打氣醫護

▲婁峻碩暖心捐贈醫療物資給醫院。（圖／想不到音樂工作室提供）
▲婁峻碩暖心捐贈醫療物資給醫院。（圖／想不到音樂工作室提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-14 13:18:59

全台疫情仍持續延燒，許多藝人在疫情爆發後，紛紛貢獻心力，捐贈防疫物資。其中歌手婁峻碩默默自掏腰包捐贈醫療物資，還暖心手寫卡片，打氣抗疫的醫護人員，善舉被三軍總醫院公布在臉書。

我是廣告 請繼續往下閱讀
三軍總醫院在臉書發文提到：「感謝婁峻碩先生熱心捐贈。隨著疫情持續延燒近兩個月，醫療量能持續緊繃，為了避免院內感染造成醫療體系崩壞，醫療人員在緊張的照護工作中也要在高風險環境盡力避免感染，熱心公益的歌手婁峻碩先生在了解現況後聯繫廠商，熱心捐贈雙罐半面罩200個及P100濾棉2000組，提供給本院的醫療同仁更安全抗疫的環境，可以安心提供妥善的醫療照護，望能夠攜手度過艱難的時光。」

▲婁峻碩捐贈醫療物資。（圖／翻攝三軍總醫院臉書）
▲▼婁峻碩捐贈醫療物資，並暖心手寫卡片打氣醫護。（圖／翻攝三軍總醫院臉書）
▲婁峻碩捐贈醫療物資。（圖／翻攝三軍總醫院臉書）
文內也附上婁峻碩的手寫卡片，卡片上寫著：「謝謝你們辛苦的在前線工作，疫情也在你們的努力下逐漸趨緩！希望這些裝備與小點心能給你們更多能量！謝謝你們！加油！！」而暖心善舉曝光後，婁峻碩在貼文底下留言回應：「謝謝你們的付出，一點點心意，希望有幫助到你們，大家一起加油。」網友看到後紛紛留言稱讚婁峻碩是暖心歌手。

▲婁峻碩舉辦首場個人演唱會。（圖／想不到音樂工作室提供）
▲婁峻碩暖心善舉曝光。（圖／想不到音樂工作室提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
41.75%58.25%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.14%43.86%
2021-07-12-2021-07-15
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀