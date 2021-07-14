丁允恭又出事了　酒駕肇事遭函送法辦

總統府前發言人丁允恭又出現在新聞版面，這次竟是因為酒駕肇事，今（14）日上午8點40多分左右，丁允恭在前鎮區成功、復興路口和一名機車騎士發生車禍，騎士手腳擦挫傷送醫，至於丁允恭酒測值高達0.23毫克，被帶回派出所調查。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-14 13:16:59｜2021-07-14 13:17:47
前鎮警分局副分局長黃元民指出，警方在今日上午8點多獲報在復興三路與成功路口發生一起車禍，現場是一部自小客車和機車的擦撞車禍，警方初步調查，當時丁允恭和機車騎士在復興三路上同一方向前進，直到成功路口，丁允恭疑似行車時未注意車前狀況，右前車頭擦撞到機車發生車禍，機車騎士因手腳擦挫傷被送往阮綜合醫院救護，意識清楚、並無大礙。
因丁允恭的酒測值未達法定0.25毫克公共危險罪的標準，但吐氣酒測值達0.15至0.24毫克，警方在通知交通分隊現場測量完畢之後，仍將丁允恭帶回警局，依規定製作「刑法185-3第2項案件測試觀察紀錄表」進行相關測試，如不合格則隨案移送，合格則予函送，丁允恭符合案件測試觀察紀錄表相關要件，警方遂於製作完相關文書資料後，函送高雄地檢署。
據丁允恭稱，他前一天晚上在家裡喝了高粱，早早就入睡，不曉得到隔天上午酒都還沒退，還發生車禍；丁允恭先前遭爆時任高雄市新聞局長時將女記者帶進辦公室發生性行為，事件爆發後丁也辭去總統府發言人職務，並遭到監察院彈劾並送懲戒法院，遭判撤職停任兩年，沒想到如今又傳出酒駕肇事。