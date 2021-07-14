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產檢服務擴大補助　助孕媽咪安心生產

產檢服務擴大補助　助孕媽咪安心生產
產檢服務擴大補助　助孕媽咪安心生產

健康醫療網

2021-07-14 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】為讓孕媽咪全孕期能獲得完善照顧，衛生福利部將現行提供10次產前檢查增加至14次，並從110年7月1日起正式上路。國民健康署表示，新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與2次一般超音波檢查，以降低妊娠與生產併發症，減少孕婦及新生兒死亡；另外，未納健保的新住民懷孕婦女也與國人一樣享有相同的擴大產檢服務，預估每年將有16餘萬孕婦受惠。

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新增妊娠糖尿病篩檢　早期發現症狀早期治療

產檢服務擴大，其中像增加4次產檢服務，包括妊娠第8、24、30及37週，各增加1次產檢，以預防妊娠及生產合併症，早期發現及早治療，並增加妊娠第8至16週及第32週後，各增加1次一般超音波檢查，以降低妊娠及生產風險。國民健康署指出，尤其懷孕期間母體若處於過高的血糖，一旦通過胎盤，可能會使胎兒出現過大、新生兒低血糖、黃疸等風險，因此在第24至28週也新增妊娠糖尿病篩檢，藉由篩檢能早期發現症狀，並早期介入治療。

產檢補助加值　降低孕婦生產風險

國民健康署說明，孕婦懷孕期間出現貧血症狀可能造成胎兒過小、早產、增加周產期死亡風險，也可能增加孕婦心肺負擔，因此也於第24至28週新增貧血檢驗，幫助早發現孕婦貧血情形，並早期藉由營養素攝取或醫師評估使用補充劑以幫助改善，可望透過產檢補助加值，幫助女性們能安心懷孕平安生產。

孕媽咪定期產檢　平安迎接新生到來

此外，為了讓所有準媽咪了解更多產檢衛教資訊，國民健康署特編製「孕婦產檢加值手冊」，110年7月1日起，產檢醫療院就能會將該手冊發予每位孕婦，準媽咪每次產檢時，一定要記得攜帶。國民健康署呼籲，準媽咪應定期接受產檢，藉由適切醫療照護與衛教指導，幫助降低孕期及生產風險。



資料來源：健康醫療網 產檢服務擴大補助　助孕媽咪安心生產

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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