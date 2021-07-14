改國號為台灣？游錫堃：相信民意數會很高

國安會前秘書長、現任台灣日本關係協會會長邱義仁，日前接受前總統陳水扁訪問時，提到美國不支持台灣獨立，且在國際情勢下，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定；美國亞太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）日前也談到，美國支持「與台灣之間強而有力的非官方關係，但是不支持獨立」，也讓台灣獨立議題，再度引起討論。立法院長游錫堃今（14）接受專訪談到台獨議題時表示，台灣有邦交國、土地、人民、軍隊、憲法等，有構成一個國家的要素，只是因為現在有惡鄰居，國號的部分也並非不能改，相信選擇叫台灣的民意數會很高。

我是廣告 請繼續往下閱讀

談到台獨問題，游錫堃說，他認為台灣是一個主權獨立的國家，國號叫中華民國，但目前還不是正常國家，應該要努力追求「國家正常化」。他強調，以國家所構成的要素，事實上台灣都有，有邦交國、土地、人民、憲法和軍隊等等，現在只是因為有一個非常頑劣的惡鄰居，「惡鄰居就一直講，我們的財產都是他們家的，台灣也是他們家的一分子，如果說要把他當作這個男女朋友互相追求，也不應該用這樣的手段拿槍逼婚」。

游錫堃也被問及國號問題，他說是否改國號還是要以台灣民意為依歸，不過以他分析，2300萬人選擇台灣的民意數會很高，國號不是不能改，世界上也都有很多例子，如果國號不能改現在我們還是大清，所以他覺得都可以考慮，但因為是民主國家，一定要以民意為依歸。