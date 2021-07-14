打疫苗後留意視力模糊，中醫指出關鍵、２應對保養！

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最近臨床發現，有許多視力不好的民眾，打完肺炎疫苗之後，視力越來越模糊，除了媒體報導有打完AZ疫苗產生視網膜靜脈阻塞，也有報導民眾施打完疫苗產生視神經水腫；在世界衛生組織報告裡，也提出使用BNT疫苗會發生結膜炎跟眼睛分泌物的現象。
總結幾種疫苗施打後的副作用，不外乎以下幾種：結膜炎、葡萄球膜炎、飛蚊症、對光敏感、視力模糊、視力下降，尤其是葡萄球膜炎，不管使用何種疫苗，是最常被發現的副作用；而COVID-19 對眼部的影響也有據可查，最常見的情況是結膜炎、鞏膜炎和角膜炎，甚至還有影響到視網膜和視神經案例。
打疫苗後視力模糊？中醫：關鍵在「火」。
中醫從眼睛來觀察，如目眥赤（眼角），為心火；白睛赤為肺火；白睛現紅絡，為陰虛火旺；眼皮紅腫濕爛為脾火；全目赤腫，迎風流淚，為肝經風熱。
由發炎的現象來歸類於「火」的產生，可藉由瀉火來治療眼睛的相關問題。
打疫苗後留意眼部狀況，適時就醫、適度保養！
當然若是有發炎或視力模糊的現象，請趕緊尋求醫師的治療，但是因為疫情的關係，很多患者也希望盡量能在家裡進行適當的保養，建議可以先分清楚寒熱，再選擇至保養方式：
寒性症狀：面色蒼白、手腳冰冷、眼睛無分泌物或分泌物少，眼睛乾澀痠痛、視力模糊或疲勞後模糊加重。
保養方式：眼周部位使用熱敷眼罩或熱毛巾每日熱敷兩次，每次15分鐘，配合眼周四穴位按壓，針對攢竹、睛明、魚腰、承泣，加按太溪穴，具有補腎活血、疏通經絡的作用。
熱性症狀：面上痤瘡增加或嘴破、口臭，大便不通，眼屎及分泌物增加，結膜紅腫熱痛或搔癢，視力模糊。
保養方式：使用菊花20克，浸泡熱水30分鐘後飲用，配合使用冷毛巾冷敷眼周15分鐘並按壓合谷穴，具有清熱瀉火的作用。
經過政府及民間企業的爭取，各廠牌的疫苗紛紛到位，排隊施打疫苗的民眾越來越多，只要大家自律自愛、互敬互愛，大家一定能夠度過疫情的難關。
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