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想打莫德納較AZ意願佔比高42%　陳時中嘆：有喜好沒辦法

▲中央流行疫情指揮中心說明疫苗現況。圖為示意圖，與內文無涉。（圖／NOWnews攝影團隊）
▲中央流行疫情指揮中心說明疫苗現況。圖為示意圖，與內文無涉。（圖／NOWnews攝影團隊）

記者許家禎／台北報導

2021-07-14 15:57:48｜2021-07-14 16:03:49

全民瘋疫苗！但AZ與莫德納疫苗，民眾喜好有明顯落差。指揮中心今（14）日表示，截至今天下午1點為止，18到49歲意願登記有390萬人，願意施打AZ疫苗的佔2.09%，複選AZ與莫德納都可以的佔53.60%，選擇只打莫德納的佔44.30%。為此，指揮官陳時中表示，民眾有喜好也沒辦法，只好把既有疫苗年齡層趕快往下開。

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近來有不少民眾反應自己沒有被造冊到，陳時中則回應，目前就是鼓勵大家上網預約登記，尤其現在是開放18歲以上登記意願，這就是預約疫苗施打最快速的方式，而符合資格的昨（13）日就已經發了簡訊通知。目前第二輪（第9、第10類）疫苗意願登記已達113萬人，完成預約登記84萬9760人，呼籲已完成意願登記且收到通知簡訊者，請於明（15）日下午五點前完成預約登記。

陳時中表示會看預約的情況，再往年齡下開，主要原因在於AZ與莫德納疫苗，民眾有明顯喜好。陳指出，截至今天下午1點為止，18到49歲意願登記有390萬人，願意施打AZ疫苗的佔2.09%，複選AZ與莫德納都可以的佔53.60%，選擇只打莫德納的佔44.30%，等於只願施打AZ或只願打莫德納相差超過42%。

陳時中提醒大家，莫德納疫苗現在不會完全沒有，但它的量在前一波已經打得差不多了，且接下來要留給第二劑的人來打，所以未來接種疫苗會以AZ為主。針對國內民眾對AZ與莫德納喜好有明顯落差，會不會怕影響整體施打疫苗的規劃？為此，陳時中表示，防疫是全民一起、有疫苗就打，這最重要的基本原則，但他也知道大家有喜好，同時訊息也多，訊息一多就會造成不同的影響。

陳時中表示，雖然整體施打規劃有策略，但民眾有權選擇也沒有辦法，那只好把既有的、已經到貨的疫苗，盡量有效率的讓想打的先打到（意指年齡層往下開），不想要的也只好等，這是不得已的辦法。「已經有的疫苗，沒辦法不打，等在那裡，因此既有的有多少，大家盡量打。」換言之，現在表達想要打AZ疫苗的民眾確實能比較快速打到，至於想打莫德納的民眾，目前因為量少，所以有可能還要等好幾輪。

至於外界認為唐鳳政委在規劃疫苗預約平台預算比口罩平台多很多？陳時中回應，承辦單位都是關貿來規劃、來做的，畢竟裡頭都有超商與藥局的系統聯繫，關貿已經有口罩平台的經驗，疫苗預約平台就同樣委託關貿來做，至於經費還要再查，到時候再公布。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月14日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月14日確診13885例，本土死亡715例。（圖／NOWnews製表）
 

▲截至14日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲截至14日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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