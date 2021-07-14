想打莫德納較AZ意願佔比高42%　陳時中嘆：有喜好沒辦法

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陳時中表示會看預約的情況，再往年齡下開，主要原因在於AZ與莫德納疫苗，民眾有明顯喜好。陳指出，截至今天下午1點為止，18到49歲意願登記有390萬人，願意施打AZ疫苗的佔2.09%，複選AZ與莫德納都可以的佔53.60%，選擇只打莫德納的佔44.30%，等於只願施打AZ或只願打莫德納相差超過42%。
陳時中提醒大家，莫德納疫苗現在不會完全沒有，但它的量在前一波已經打得差不多了，且接下來要留給第二劑的人來打，所以未來接種疫苗會以AZ為主。針對國內民眾對AZ與莫德納喜好有明顯落差，會不會怕影響整體施打疫苗的規劃？為此，陳時中表示，防疫是全民一起、有疫苗就打，這最重要的基本原則，但他也知道大家有喜好，同時訊息也多，訊息一多就會造成不同的影響。
陳時中表示，雖然整體施打規劃有策略，但民眾有權選擇也沒有辦法，那只好把既有的、已經到貨的疫苗，盡量有效率的讓想打的先打到（意指年齡層往下開），不想要的也只好等，這是不得已的辦法。「已經有的疫苗，沒辦法不打，等在那裡，因此既有的有多少，大家盡量打。」換言之，現在表達想要打AZ疫苗的民眾確實能比較快速打到，至於想打莫德納的民眾，目前因為量少，所以有可能還要等好幾輪。
至於外界認為唐鳳政委在規劃疫苗預約平台預算比口罩平台多很多？陳時中回應，承辦單位都是關貿來規劃、來做的，畢竟裡頭都有超商與藥局的系統聯繫，關貿已經有口罩平台的經驗，疫苗預約平台就同樣委託關貿來做，至於經費還要再查，到時候再公布。
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