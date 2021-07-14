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雞排妹陷小三疑雲！脫口「A女早知情」　感情觀掀起論戰

▲雞排妹感情觀掀起網友兩極評價。（圖／雞排妹IG）
▲雞排妹感情觀掀起網友兩極評價。（圖／雞排妹IG）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-14 13:57:02｜2021-07-14 14:46:17

藝人鄭家純（雞排妹）今（14）日被爆料介入他人感情，她日前遭目擊與疑似新歡、大10歲的「保時捷男」互動親密，更傳出對方原先就有論及婚嫁的正宮女友A女，A女得知後也向周刊控訴雞排妹。事件曝光後，雞排妹透過臉書還原事件始末，同時在留言區分享感情觀，掀起網友兩極評價。

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雞排妹坦言發現與保時捷男個性合適後，就有共識要珍惜彼此，但未有意發展成男女朋友，也不在意各自交友世界，此話一出，引來部分網友撻伐，認為雞排妹感情觀偏差、雙重標準。對此，雞排妹強調與保時捷男在去年就已經被拍過，且A女也知情，「目前都是A女單方面說詞，而我寫出我這的事實，再仔細看受訪內容的話，A女在去年就看過我們的拍到的照片，男方也有跟他說過不會斷」，直言這是A女自己的選擇。

▲雞排妹透露A女早知情。（圖／雞排妹臉書）
▲雞排妹透露A女早知情。（圖／雞排妹臉書）
儘管雞排妹更進一步說明，仍未止住網友的怒火：「第三者還這麼振振有詞，真服了妳的三觀，恥度無極限」、「奇文共賞，妳被性騷擾的情緒很重要，別人被分割愛的感覺就不重要嗎」、「以妳之前常常抨擊別人時，升抬自己的高道德來看，這樣雙標和敘述事件不合理，破綻之處實在太多」、「之前的女權捍衛者呢」、「妳不是幫女權發聲的嗎？ 現在這樣是鼓勵小三只要有心靈交流，都要站出來嗆正宮嗎」、「自己的事捍衛到底，卻叫別人在受了委曲後到此為止」。

不過也網友支持雞排妹「男未婚、女未嫁」的看法：「感情一直都是2個人的事，其他大眾，包括媒體都沒資格批評」、「就像犀利人妻裡說的，感情裡不被愛的才是第三者，要討論什麼公不公平，根本沒有意義」、「不管男女有沒有在一起都要一直進步，才能留住身邊的人，而不是輸給了小三，才在光明磊落的罵小三，會離開就是因為輸了。」

另外，根據A女當時受訪內容，A女確實知道雞排妹和保時捷男有曖昧，也透露男方當時給她的說法是「如果一個人，她對你的事業是有幫助的，大家認為你們兩個人是在一起的，那為什麼還要把那個人斷開」，如今雞排妹卻將重點放在「A女早知情」，又給出模稜兩可的回覆，就有網友提出質疑：「A女不是說男方表示都是假的，既然跟妳傳（緋聞）關係能幫助事業，何必要斷了關係，結果現在是玩真的，怎麼會說A女自己選擇的？」而目前雞排妹也尚未針對此事，繼續做出回應。（編輯：侯家瑜）

▲雞排妹透露A女早知情。（圖／雞排妹臉書）
▲網友針對雞排妹發言提出質疑。（圖／雞排妹臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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