雞排妹陷小三疑雲！脫口「A女早知情」　感情觀掀起論戰

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▲雞排妹透露A女早知情。（圖／雞排妹臉書）

不過也網友支持雞排妹「男未婚、女未嫁」的看法：「感情一直都是2個人的事，其他大眾，包括媒體都沒資格批評」、「就像犀利人妻裡說的，感情裡不被愛的才是第三者，要討論什麼公不公平，根本沒有意義」、「不管男女有沒有在一起都要一直進步，才能留住身邊的人，而不是輸給了小三，才在光明磊落的罵小三，會離開就是因為輸了。」





另外，根據A女當時受訪內容，A女確實知道雞排妹和保時捷男有曖昧，也透露男方當時給她的說法是「如果一個人，她對你的事業是有幫助的，大家認為你們兩個人是在一起的，那為什麼還要把那個人斷開」，如今雞排妹卻將重點放在「A女早知情」，又給出模稜兩可的回覆，就有網友提出質疑：「A女不是說男方表示都是假的，既然跟妳傳（緋聞）關係能幫助事業，何必要斷了關係，結果現在是玩真的，怎麼會說A女自己選擇的？」而目前雞排妹也尚未針對此事，繼續做出回應。（編輯：侯家瑜）



