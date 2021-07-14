雞排妹陷小三疑雲！脫口「A女早知情」　感情觀掀起論戰

儘管雞排妹更進一步說明，仍未止住網友的怒火：「第三者還這麼振振有詞，真服了妳的三觀，恥度無極限」、「奇文共賞，妳被性騷擾的情緒很重要，別人被分割愛的感覺就不重要嗎」、「以妳之前常常抨擊別人時，升抬自己的高道德來看，這樣雙標和敘述事件不合理，破綻之處實在太多」、「之前的女權捍衛者呢」、「妳不是幫女權發聲的嗎？ 現在這樣是鼓勵小三只要有心靈交流，都要站出來嗆正宮嗎」、「自己的事捍衛到底，卻叫別人在受了委曲後到此為止」。
不過也網友支持雞排妹「男未婚、女未嫁」的看法：「感情一直都是2個人的事，其他大眾，包括媒體都沒資格批評」、「就像犀利人妻裡說的，感情裡不被愛的才是第三者，要討論什麼公不公平，根本沒有意義」、「不管男女有沒有在一起都要一直進步，才能留住身邊的人，而不是輸給了小三，才在光明磊落的罵小三，會離開就是因為輸了。」
另外，根據A女當時受訪內容，A女確實知道雞排妹和保時捷男有曖昧，也透露男方當時給她的說法是「如果一個人，她對你的事業是有幫助的，大家認為你們兩個人是在一起的，那為什麼還要把那個人斷開」，如今雞排妹卻將重點放在「A女早知情」，又給出模稜兩可的回覆，就有網友提出質疑：「A女不是說男方表示都是假的，既然跟妳傳（緋聞）關係能幫助事業，何必要斷了關係，結果現在是玩真的，怎麼會說A女自己選擇的？」而目前雞排妹也尚未針對此事，繼續做出回應。（編輯：侯家瑜）
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