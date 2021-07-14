南非前總統祖馬入獄引發大規模暴動　派2500軍力協助維安

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南非法院本月初判處祖馬15個月徒刑，理由是祖馬無視執法部門針對他任職9年的貪污調查。面對15項指控，包括敲詐勒索、貪污、詐欺、逃稅和洗錢，祖馬堅稱，這都是政敵的政治迫害，將自己塑造成白人種族主義、西方列強謀劃下的受害者。但在反對人士的眼中，祖馬這個來自貧困農村的自由鬥士，在取得權力後逐漸腐化，不斷透過官商勾結，掏空了南非的國庫。
縱使行徑荒唐，祖馬作為民族英雄，在老家夸祖魯納塔爾省（KwaZulu-Natal）仍有很大的支持率，那裡的居民大多和祖馬一樣，屬於祖魯族。祖馬的支持者在夸祖魯納塔爾省內的經濟重鎮，約翰尼斯堡（Johannesburg）與另一座大城市德班（Durban）內發起大規模示威，數百名搶劫者洗劫了德班郊區的工業倉庫，並在各地縱火。
暴力示威在週末蔓延至豪登省（Gauteng），店家接連遭到洗劫，連一般民眾也迫於生計開始偷東西。《WION》報導提到，數百人進入一家購物中心，毫無阻攔的拿起架上的雜貨。一名在洗車場工作的30歲青年表示，他從商店裡拿了不鏽鋼鍋、肉品和一些雜物給媽媽，由於政府目前未能遏止暴亂，每個人都害怕不拿點東西就會餓死。
南非警政署（SAPS）每天都有海量的電話湧入，警察根本無法應付持續發生的繞亂，當地的基礎設施幾乎都遭到破壞，隨時都有人被搶、被毆打，幫派在大挺廣眾之下扔擲汽油彈、開槍駁火。民眾不堪其擾，只能夠自組防衛隊保護家人，店家老闆自備長刀和手槍保護店面。
雖然南非政府週一（12）宣布，部署軍隊調派2500名士兵協助不堪重負的警察部門，但這幾乎是杯水車薪，外媒記者所到之處幾乎看不到士兵，南非民眾也說只有在衝突熱點才能見到軍隊。
《BBC》報導提到，南非的經濟近期早已陷入蕭條，受到疫情影響，產業陷入停擺、失業率高達33%，許多人突然跌至貧窮線以下；更糟的是中央政策失誤，導致本週南非貨幣蘭特（South African Rand）已下跌3%，處於4月以來的最低水平，擾亂經濟復甦計畫。評論形容，2020年爆發的新冠肺炎是一盒火藥，而祖魯總統入獄是火花，將積怨已久的民眾點燃，釀成一場席捲全國的惡火。
除了民族主義以及祖馬的忠實支持者，南非政府也懷疑有其他勢力介入這場動亂。南非國家安全部長德洛德洛（Ayanda Dlodlo）昨（13）日表示，特務機構正在調查前特工是否出於對祖馬的忠誠而在夸祖魯納塔爾省策劃煽動暴力事件。
夸祖魯納塔爾省省長奇卡拉拉（Sihle Zikalala）表示，至13日結束，該省至少有26人死亡。由於搶劫行為猖獗，不少店家紛紛拉下鐵門，民眾只能在少數營業的超市外排隊，採買物資；往來德班（Durban）－約翰尼斯堡的高速公路，也被迫關閉。
南非警方13日也發布聲明，示威活動至當日已造成72人死亡，大多數人的死亡原因與「搶劫商店中的踩踏事件」有關，其他死因包括與他人搶奪自動提款機（ATM）遭到槍擊、或與爆炸有關。警方已逮捕了1234人，但仍有數千人持續參與暴力示威。
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