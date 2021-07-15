不建議COVID-19疫苗混打？指揮中心：WHO尊重各國情形
針對COVID-19疫苗未來是否開放不同廠牌混打，指揮中心今（15）回應，世界衛生組織WHO並未建議可以或是不能混打，他們也尊重各國有混打的動作。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-15 14:02:56｜2021-07-15 14:05:52
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，WHO僅建議，各國按照一般標準的方式施打疫苗，也就是第一次打什麼廠牌，第二次就打什麼；WHO也尊重各國依照疫苗到貨情況與各國內部小型數據實驗數據，去混打疫苗。
羅一鈞補充，國內也有看到報導稱，台大正展開混打的院內小規模研究，可能2、3個月後有結果，屆時會再提供有效性跟安全性的數據，以做為政策改變的參考。
另針對基隆有民眾要求混打的情形，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，針對現在各縣市出現意圖或刻意進行混打的個案，會交由指揮中心法制組去研議；指揮中心也呼籲，各縣市大型接種站或醫療院所一定要落實健保資料的檢查。
針對日前有民眾特地飛到國外施打疫苗，陳宗彥也說，目前國內都有詳細的疫苗施打規劃，依目前情況，民眾也很有秩序去預約登記，國人並不需要特別去飛到國外去施打，尤其現在國際疫情並未趨緩，還是持續上升的階段，飛到國外反而增加風險。
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