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不建議COVID-19疫苗混打？指揮中心：WHO尊重各國情形

▲中央流行疫情指揮中心今（15）召開記者會，說明國內最新疫情。圖為資料照。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心今（15）召開記者會，說明國內最新疫情。圖為資料照。（圖／指揮中心）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-15 14:02:56｜2021-07-15 14:05:52

針對COVID-19疫苗未來是否開放不同廠牌混打，指揮中心今（15）回應，世界衛生組織WHO並未建議可以或是不能混打，他們也尊重各國有混打的動作。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，WHO僅建議，各國按照一般標準的方式施打疫苗，也就是第一次打什麼廠牌，第二次就打什麼；WHO也尊重各國依照疫苗到貨情況與各國內部小型數據實驗數據，去混打疫苗。

羅一鈞補充，國內也有看到報導稱，台大正展開混打的院內小規模研究，可能2、3個月後有結果，屆時會再提供有效性跟安全性的數據，以做為政策改變的參考。

另針對基隆有民眾要求混打的情形，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，針對現在各縣市出現意圖或刻意進行混打的個案，會交由指揮中心法制組去研議；指揮中心也呼籲，各縣市大型接種站或醫療院所一定要落實健保資料的檢查。

針對日前有民眾特地飛到國外施打疫苗，陳宗彥也說，目前國內都有詳細的疫苗施打規劃，依目前情況，民眾也很有秩序去預約登記，國人並不需要特別去飛到國外去施打，尤其現在國際疫情並未趨緩，還是持續上升的階段，飛到國外反而增加風險。

▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發累計確診14075例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發累計確診14075例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲截至7月15日，COVID-19本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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