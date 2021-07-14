接種第3劑疫苗防效力降？美CDC副主任：副作用風險恐增加

美國衛生官員13日時表示，美國目前正在評估已經完成2劑接種的人，是否有需要施打第3劑加強針，但需要有更多的資料才能得知接種第3劑後，是否會出現更嚴重的副作用。





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根據《路透社》報導，美國疾病管制及預防中心（CDC）副主任巴特勒（Jay Butler）13日在記者會上表示，一般民眾接種完2劑疫苗之後，在注射第2劑時已經被認為會有更高的機率產生嚴重副作用，若是施打第3劑，很有可能會帶來更高的風險。巴特勒表示「我們非常想知道第3劑是否可能與更高的副作用發生率有關，尤其是非常罕見的嚴重副作用」。





巴特勒指出，雖然目前美國政府尚未決定施打第3劑，但年長者與重症高風險做群有可能會有追加劑量的需求。不過巴特勒表示，目前尚未看見任何證據顯示，在去年12月至今年1月間、接種疫苗已逾6個月的民眾，出現體內抗體下降的情況。





先前美國輝瑞公司（Pfizer）和德國合作夥伴BNT公司指出，基於以色列出現接種6個月後效力降低的情況，表示將會尋求美國與歐盟授權施打第3劑。但美國衛生官員與輝瑞代表進行會商之後，認為已經完成接種的美國民眾無需追加施打第3劑疫苗。









