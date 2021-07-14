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雞排妹再喊「A女沒訂婚」否認當小三　網友點出矛盾關鍵

▲雞排妹陷入小三疑雲，說明A女沒訂婚。（圖／記者林調遜攝）
▲雞排妹陷入小三疑雲，說明A女沒訂婚。（圖／記者林調遜攝）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-14 14:40:56｜2021-07-14 14:46:32

藝人鄭家純（雞排妹）今（14）日被爆料介入他人感情，她日前遭目擊與疑似新歡、大10歲的「保時捷男」互動親密，更傳出對方原先就有論及婚嫁的正宮女友A女，A女得知後也向周刊控訴雞排妹。儘管稍早已經出面解釋與保時捷男的真實關係，但雞排妹的感情觀仍飽受網友撻伐，認為她破綻百出，而雞排妹也二度發文回應了！

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雞排妹坦言與保時捷男不是男女朋友，並直言「A女早就知情」，不過普遍網友仍替A女抱不平，砲火朝向雞排妹猛攻。眼看沒有成功滅火，雞排妹再次出面澄清：「未婚妻不是事實，更沒有訂婚，A女在一開始也願意接受男方的感情觀，打擾到各位罵我搶人未婚夫的興致了！沒有正宮也沒有小三，我不知道是要吵什麼？」

▲雞排妹再次發文。（圖／雞排妹臉書）
▲雞排妹再次發文。（圖／雞排妹臉書）
雞排妹說法一出，仍讓網友霧裡看花，認為她有點站不住腳：「上一篇說不知道A女存在，這一篇說A女一開始願意接受男方感情觀，是我理解有問題，還是真的有矛盾」、「所以目前狀況是男方是開放式關係，但A女突然覺得男方該歸她獨有，所以爆料成男方腳踏兩條船嗎」、「所以這次妳又要編輯幾次內容了」、「妳又怎麼知道A女的感受」，也有網友出面緩頰，認為感情是個人問題，終究屬於他人事務。（編輯：侯家瑜）

▲網友對雞排妹提出質疑。（圖／雞排妹臉書）
▲網友對雞排妹提出質疑。（圖／雞排妹臉書）
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