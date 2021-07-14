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日本飯店貼外國人專用告示牌引輿論　東奧前又升警戒

▲日本東京街景。（圖／翻攝自Google 地圖）
▲日本東京街景。（圖／翻攝自Google 地圖）

記者賴正琳/綜合報導

2021-07-14 16:00:00

日本東京奧運即將在下週登場，然而東京依然處於緊急事態之中，這是疫情爆發後日本第四次宣布緊急事態。除此之外，近期日本飯店傳出部份公用設施設置成「外國人專用」，引發網友們的輿論。

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根據路透社，位於日本東京市中心的東京赤阪東急卓越大飯店(Akasaka Excel Hotel Tokyu)在上週五貼出英文告示，明訂部份設施限定「日本人使用(Japanese only)」或「外國人使用(foreigners only)」，讓入住的外籍旅客感到被冒犯，有些旅客感到受歧視。

日本政府發言人指出，這是因應東奧來臨、大量外籍人士到日本，而讓飯店進行的分艙分流告示，希望能讓本國人和外來者都減少染疫風險，本意不是歧視外國人。「我們希望能讓外籍旅客入住時容易理解，沒想到卻造成誤會。已請飯店業者移除告示牌，目前在設法和飯店業者們商議改善措施。」

「外國人限定」告示牌紛爭在社交平台上引起軒然大波，1名推特用戶發文指出「種族隔離政策在日本復活了。」另一些人則比喻則就像美國早期區分黑人的告示牌。他們認為這項作法是錯誤的，因為病毒和國籍無關。

東京都因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，日本政府日前宣布，東京都12日起升級實施緊急事態宣言、沖繩縣延長實施緊急事態；另埼玉縣、千葉縣、神奈川縣與大阪府等4府縣延長實施防止蔓延等重點措施，皆為8月22日截止。雖然日本早已開始進行大規模疫苗接種，不過迄今已完成第一劑接種的民眾比例是28%，離達到母體免疫的70%目標仍然有一段距離。

台灣和日本的關係欲發緊密，日本接連贈送台灣多次疫苗，日本內閣會議更在13日公布2021年版防衛白皮書，針對中國解放軍在台灣周邊反覆施壓的情勢，指出「可能會加劇軍事緊張」，並首次明確記載「台灣情勢穩定對於我國安全以及國際社會安定至關重要」。日本的疫情和東奧的進展，對台灣人來說是相當關注的議題之一。

根據《日本電視台》報導，有消息人士指出，東京奧運5方會談於當地時間8日晚上7點舉行並且做出決議，在東京、埼玉、千葉、神奈川舉行的賽事，將採無觀眾閉門方式進行。在不屬於「緊急事態宣言」以及「蔓延防止等重點措施」實施對象地區的北海道等5地賽事，將開放場館容納人數的50%、最多一萬人進場。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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