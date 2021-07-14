中市府協助民眾疫苗意願登記　設56處服務櫃台

「COVID-19公費疫苗預約平台」及健保快易通APP日前上線，繼第9類及50歲到64歲者完成接種意願預約後，中央昨（13）日上午9時開放18歲以上民眾登記接種意願。民政局長吳世瑋表示，考量部分民眾不擅長使用3C設備，全市29區公所、26戶政事務所及中市生命禮儀管理處，共設置56處「COVID-19疫苗意願登記服務櫃台」，今(14)日上午9時同步啟動，協助民眾操作預約登記系統，鼓勵民眾踴躍登記、儘早施打。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-14 14:50:50
吳世瑋說，自中央開放疫苗預約系統後，便接獲許多民眾來電洽詢預約操作方式，體恤部分民眾不擅長使用網路或3C設備，市府立即推動設置「COVID-19疫苗意願登記服務櫃台」，協助民眾操作預約登記系統。他也提醒，疫苗接種是預防COVID-19感染、避免重症與死亡最有效的方式，呼籲符合資格的民眾儘快登記、儘早接種，建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。
吳世瑋指出，目前各區公所、戶所及生管處均已完成設置「COVID-19疫苗意願登記服務櫃台」並開始運作，由專人提供「COVID-19公費疫苗預約平台」系統操作協助服務，民眾前往服務櫃台諮詢時，請務必攜帶身分證或居留證及健保卡才能進行相關系統操作，如本人不便前往，也可由家屬攜帶欲登記者的身分證及健保卡，代為申請登記接種意願。
民政局說明，昨日起「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」展開第三輪意願登記，開放全國18歲（含）以上的民眾進行疫苗施打的意願登記，並於15日下午5點截止登記，同步進行第三輪登記人數結算。至於第三輪的預約接種簡訊，將在16日至18日陸續發送給符合預約資格的民眾，收到簡訊者才能上網進行預約接種，施打疫苗以AZ為主。