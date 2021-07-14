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澳洲雪梨疫情不見好轉　半封城令延長實施兩週

▲澳洲最大城市雪梨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，先前未受影響區域也傳確診。新威爾斯州州長今天宣布，半封城令將再延長實施至少兩週。（圖／達志影像／美聯社）
▲澳洲最大城市雪梨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，先前未受影響區域也傳確診。新威爾斯州州長今天宣布，半封城令將再延長實施至少兩週。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

2021-07-14 16:32:48

（中央社雪梨14日綜合外電報導）澳洲最大城市雪梨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，先前未受影響區域也傳確診。新威爾斯州州長今天宣布，半封城令將再延長實施至少兩週。

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法新社報導，雪梨半封城令已來到第3週，在Delta變異株高度傳染力下，疫情仍未獲得控制，繼續蔓延。

過去24小時就新增97例確診，超過前一天的單日89例。

而雪梨所在的新南威爾斯州，州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，「雖然這麼說很痛苦，但我們需要延長封鎖，至少再兩星期的時間。」

在澳洲的「清零」策略下，有關當局試圖完全根除社區傳播。因此雪梨原先預計16日解除的半封城令，如今將延長實施至30日。

澳洲最新一波疫情始於6月中旬，迄今已擴大至864例。有20人送進加護病房，2人病故。雪梨幾乎孤立於澳洲其他地區，居民不得進入其他州或城市。

路透社報導，這是澳洲今年最大一波疫情。

而病毒似乎已入侵新威爾斯州和雪梨部分先前未受影響的地區。位在雪梨西南約200公里的古爾本（Goulburn）就傳出1起個案。

而位在雪梨西南方的費菲爾（Fairfield），因當局要求需離開郊區上班的民眾必須定期篩檢，排隊等篩檢的隊伍排了好幾公里長，對衛生服務單位造成不小壓力。

澳洲因果斷封城、迅速追蹤確診者足跡、力行嚴苛社交距離規範，讓境內累計確診數遠低於其他已開發國家，至今只有略過3萬1300人確診，912人病故。

然而，澳洲疫苗施打計畫卻十分龜速，全國完整接種兩劑疫苗的民眾不到10%。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1100714

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