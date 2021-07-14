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北市設置花博大型疫苗接種站　化學兵支援消毒

▲陸軍33化學兵群派遣兵力前往「花博爭豔館」疫苗站執行消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍33化學兵群派遣兵力前往「花博爭豔館」疫苗站執行消毒。（圖／軍聞社提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-14 15:16:08｜2021-07-14 15:42:20

北市花博爭艷館大型注射站今（14）日開始為民眾接種疫苗北市設置大型疫苗接種站，預估施打人數超過萬人，為了降低大量人流的感染風險，陸軍33化學兵群一大早派遣30員兵力，投入現場支援清消任務。

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化學兵部隊一早抵達爭艷館接種站，在尚未開放民眾進入前，先行針對接種場地、民眾動線及公用廁所等處實施全面消毒，做好準備、嚴陣以待；在疫苗接種作業期間，化學兵配合北市府所規劃的疫苗施打動線，在每批次民眾施打疫苗結束後，立即在座位區實施消毒，以維持場域安全。

由於花博爭艷場館空間廣大，市府估計有破萬人流來往施打疫苗，現場除了化學兵以外，北市也動員醫護人員、教育局、社會局及地方警力等，共同協助疫苗接種作業；化學兵採2人一組，輪班方式遍佈各點執行消毒，在軍民齊心抗疫，做好健康安全的把關。北市府指出，花博爭艷館大型疫苗注射站，自上午8時起統計至10時止，接種人數約3000人。

北市府下午防疫記者會上，市長柯文哲表示，花博爭艷館大型注射站8918人預約接種疫苗，至下午2點已有5364人施打。

▲北市政府在「花博爭豔館」設置大型施打疫苗站每批次民眾施打疫苗結束後，化學兵立即對座位區實施消毒。（圖／軍聞社提供）
▲北市政府在「花博爭豔館」設置大型施打疫苗站，每批次民眾施打疫苗結束後，化學兵立即對座位區實施消毒。（圖／軍聞社提供）
 

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