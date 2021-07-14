蝦皮購物717美好生活節　七大風格速成攻略打造精緻居家

自從第三級疫情警戒實施以來，全台民眾團結一心宅家護台灣，不僅成功降低確診數字，也明顯帶動家居用品需求增長。蝦皮購物指出，由於國人待在家的時間提升，6月份居家生活用品需求量較去年同期大幅成長超過8成， 其中鞋櫃及餐桌椅的搜尋量更飆升7倍以上。蝦皮購物看準商機，即日起推出第二屆「717美好生活節」，獻上現代極簡、法式輕奢、 個性工業、老宅復古等7大風格主題日，精選萬件質感家居用品下殺最低2折，再天天加碼5折限量神券、滿額再抽dyson吸塵器，7/17-18再撒限量17折神券！另外，蝦皮購物更攜手「幸福空間」軟裝佈置師李宜蔓及鄧湘盈帶來居家風格大補帖，提供打造每個家居風格的關鍵元素，讓所有人都能輕鬆打造夢幻家居！





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居家防疫長時間待在家，讓你忍不住想重新打造家居風格，或升級家居環境了嗎？蝦皮購物重磅邀請到知名Youtuber黃大謙及小宅實驗，示範如何用超低成本打造令人生羨的居家環境！黃大謙示範如何用不到一萬塊打造完美視訊小角落及居家工作區域，先用燈光決定環境氛圍，古典的老上海銀行燈與簡約風小圓茶几加起來只要1076元，一秒妝點出居家好品味；再擺上優惠價210元的TROMSO淨白花舞六角竹木擴香瓶，讓你視訊開會也能夠擁有放鬆的心情！面對家中堆積如山的衣服、瓶瓶罐罐總是束手無策嗎？小宅實驗用兩萬元來改造工作室，70元有找的多功能兩層抽屜收納盒與3480元的迪恩四門書報收納櫃還原乾淨俐落的居家環境，就算有客戶來訪也不怕！





▲蝦皮購物「717美好生活節」重磅邀請Youtuber小宅實驗，示範低成本打造豪華工作室。（圖／資料照片）

▲蝦皮購物「717美好生活節」重磅邀請Youtuber黃大謙，示範小預算大改造。（圖／資料照片）

717美好生活節7大裝修風格速成攻略





個性工業風

「個性工業風」關鍵元素為「金屬鐵件」、「水泥地板」與「裸露管線」，除了這些元素，蝦皮購物讓你無須大動裝潢，就能擁有你最愛的精緻工業風！千元有找的歐德萊簡約L型工作桌，與限時下殺62折的現代極簡輕量陶瓷易潔層提手杯，宅家喝咖啡也能擁有個性態度！





跳色北歐風

而想要擁有跳色北歐風的活潑質感，「明亮的色調」、「自然的木質家具」及「簡約配件」可謂必要條件。北歐二層置物架下殺37折不到600元即可入手，利用經典原木色讓空間充滿自然的調性，床包組首選只要499元起的頂級天絲床包組，讓活潑色系的床組為空間增添柔和撞色感，呈現出高質感的跳色北歐風臥室。





現代極簡風

「大理石質感軟裝」、「極簡風格家飾」及「幾何造型燈具」為現代極簡風格的關鍵元素，此外，蝦皮購物也推薦下殺4折2,000元有找的HOPMA多功能六抽斗櫃，讓淺橡木色帶來極簡的協調感，為現代極簡風增添溫暖色彩。





老宅復古風

老宅復古的居家風格，就用「復古花磚」、「斑駁感紅磚」的搭配加上「多元材質搭配」來呈現。另外再用深藍、桃紅、草綠的懶人沙發，多彩的顏色搭配更能點綴老宅風格的居家環境，活動價只要400元有找！或者再加上只要249元的橘果設計掛毯，就能瞬間為居家風格增添復古氣息。





時髦混搭風

時髦混搭居家風格，就用「多元的材質」、「繽紛童趣的花磚」和「跳色家具」來呈現吧！除了幸福空間推薦的上述元素之外，蝦皮購物再加碼推薦下殺3折的多功能可疊加附蓋收納箱，用多樣高彩度的收納箱相互疊加搭配，就能規劃出跳色卻乾淨無雜物的時髦混搭空間！





經典現代風

經典現代的居家風格，透過「現代感金屬鐵件」、「高級感石材櫃體」及「暖色皮革沙發」，就能呈現出帶有一絲溫暖卻兼顧時尚的現代風格。針對這些關鍵元素，蝦皮購物推薦12點秒殺品，破盤價53折的暖色方鏡梳妝台與金屬感線條的絕美融蠟燈，輕鬆妝點出溫暖及質感兼具的經典現代風格！





法式輕奢風

許多女人心裡都嚮往能擁有一間法式輕奢風格的房子，只要簡單用「法式金邊造型燈」、「金屬材質化妝鏡」及「絨布拼接抱枕」就可以打造夢幻的法式環境；蝦皮購物推薦素色但多彩的頂級素色天絲床包組，輕鬆為居家環境再增添一抹浪漫的法式風情吧！



