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古意囝仔　初嘗愛情滋味慘遭詐騙

▲情竇初開的蔡男不疑，依其指示前往超商共購買價值75000元遊戲點數卡，又要再度購買55000元，超商店員警覺蔡男遭到詐騙，請警方到場協助(圖／警方提供2021.7.14)
▲情竇初開的蔡男不疑，依其指示前往超商共購買價值75000元遊戲點數卡，又要再度購買55000元，超商店員警覺蔡男遭到詐騙，請警方到場協助(圖／警方提供2021.7.14)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-14 15:14:54

台中市后里區一名25歲蔡姓男子沒交過女友，網路平台instagram認識一名暱稱「凌雯」的女子，雙方相談甚歡，甚至已告訴對方住家的地址，「凌雯」表示如果雙方要約見面，需繳交介紹費給網路平台，情竇初開的蔡男不疑，依其指示前往住家附近的三間超商共購買價值75000元遊戲點數卡後便拍照回傳，又要再度購買55000元，超商店員警覺蔡男遭到詐騙，請警方到場協助，保住蔡男在工廠辛苦工作的積蓄。

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中市大甲警分局月眉派出所警員曾凱鈴、黃昱翊接獲統一超商報案，店員稱有一名男子已購買25000元的遊戲點數卡後，又欲以現金55000元購買遊戲點數卡，店員警覺該男子疑似遭到詐騙，故立即警方到場協助。

警方到場後發現該名男子年約20多歲，戴著耳機神情慌張、雙手發抖似有難言之隱，毫不理會警方的關懷詢問，警方察覺有異後便要求男子掛斷電話。經警方安撫，待男子情緒較穩定後，男子才敢將事情發生經過告訴警方。

警方了解後，男子自稱姓蔡，原來他剛剛正和詐騙集團通話，詐騙集團誆稱如報警將會對其家人不利，故蔡男心生畏懼不敢聲張。

警方表示，蔡男稱日前於網路平台instagram認識一名暱稱「凌雯」的女子，雙方相談甚歡，甚至已告訴對方住家的地址，「凌雯」表示如果雙方要約見面，需繳交介紹費給網路平台，蔡男不疑有他，依其指示至住家附近的三間超商共購買價值新臺幣75,000元遊戲點數卡後便拍照回傳，隨後「凌雯」又獅子大開口要求再購買遊戲點數，蔡男拒絕後，「凌雯」稱有蔡男的住家地址，如果不聽從就會對其家人不利。

警方了解始末後，便向蔡男解釋這是新型態的網路交友詐騙手法，詐騙集團利用被害人恐懼害怕，判斷能力減弱時，詐取更多金錢。

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