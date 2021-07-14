補教打疫苗造冊要看良民證　教育部澄清誤解

（中央社記者陳至中台北14日電）部分媒體報導，補教人員打疫苗困難重重，造冊時還被要求附上良民證。教育部今天解釋，第一階段以現有教職員工名冊為準，依法登錄時就要有良民證和畢業證書，並非新增規定。





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由於台灣社會對「狼師」議題的討論，教育部於民國106年修改「補習及進修教育法」第9條，規定補習班在聘請員工前，須檢具身分證明文件、警察刑事紀錄證明書（良民證）等基本資料，登錄到各縣市的「短期補習班資訊管理系統」。





教育部表示，106年至今，補習班一旦有員工異動，依法辦理資料登錄時，本就要檢附良民證。近日分兩階段讓補教人員接種COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗，第一階段7月14日到19日，為快速協助業者完成造冊，同時也避免浮報人數造成疫苗浪費，採直接將「短期補習班資訊管理系統」上的名冊匯入造冊表單，再由補習班確認身分、施打意願後，進行線上填報。





第二階段預計是7月26日到30日，針對補習班新進員工與新增「與學生密切接觸」人員，作為疫苗接種對象。這些人員依「補習及進修教育法」也都須檢附良民證等資料，並非新的規定。





為了減緩補教業者在疫情停課階段的衝擊，教育部日前宣布提供紓困補助及貸款利息補貼，截至7月13日統計，紓困補助申請案已超過1萬件，約9成完成初審、6成完成複審；紓困貸款已有345件（統計項目含補習班、幼兒園、安親班等），合計貸款金額新台幣2億943萬元。（編輯：謝雅竹）1100714



