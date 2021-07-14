國民黨：4執政縣市提出申請　購買500萬劑BNT疫苗

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他說，台灣的疫苗需求數量仍不僅於此。除了感謝友邦的慷慨捐助，企業民間團體的捐贈，我們仍要督促政府加速自購疫苗到貨時間，並且呼籲政府，開放民間、地方政府採購，不應該是執政黨政治算計下的特權。執政黨對於民間與地方政府的疫苗捐贈，更不應該變成事前抹黑抹紅，事成後收割搶功的噁心戲碼。
他指出，面對人民對於疫苗的需求，我們不應該只等著別人捐贈，或是苦等自購疫苗到貨，更應該要主動出擊。除了已經完成簽約購買的永齡基金會、台積電，已經完成專案委託的慈濟基金會，本黨更已經聯合南投、雲林、花蓮、台東四個執政縣市，共同委託合格藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗。期望蔡政府比照前例，儘速完成行政程序，共同為國人疫苗需求努力。
江啟臣說，昨天開始三級管制微解封。但是，中央疫情指揮中心的指引，不但讓人民難以依循，地方政府更是難以落實。不但導致各縣市不同調，甚至全台逆時中，直接打臉疫情指揮中心，繼續維持餐廳禁止內用的管制措施。這樣的窘境更是指揮中心自己一手造成的。
他表示，從去年開始，就不斷呼籲指揮中心的決策應該與地方政府進行溝通，重視中央與地方夥伴關係的默契。也只有共同決策，才能共同承擔。確診數穩定降低，人民對於解封的期待也就越來越高，他要再次呼籲指揮中心，應該在7月26日前，加強與地方政府溝通協調，確保後續防疫管制作為，地方政府能夠明確配合，共同做好防疫工作。