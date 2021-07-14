籲踴躍登記接種意願表 總統：疫苗覆蓋率越高離解封越近
民進黨今（14）日召開例行中常會，身兼民進黨主席的總統蔡英文也在會前致詞時表示，目前已開放18歲以上的國人進行接種意願登記，同時她也呼籲大家踴躍登記，在收到簡訊通知後也儘早完成預約、接受施打，盡快提升整體疫苗覆蓋率，增加社會總體防疫保護力，才會離解封的日子越來越近。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-14 15:23:13
蔡英文在今天中常會中致詞時表示，這幾天因為疫情稍微緩解，路上的人車變多，許多前陣子居家辦公的民眾，也都開始回到工作崗位上。隨著疫情緩解，中央流行疫情指揮中心（CDC）也在3級警戒下，提出適度鬆綁措施的指引。接下來，如何在生活便利和防疫周全之間，找到新的平衡是個挑戰，需要所有人一起努力。
不過蔡英文也提醒，雖然台灣疫情有稍微緩解，但近期的國際疫情，尤其是Delta病毒擴散，一直在升溫當中，因此絕對不能掉以輕心。
此外，昨天日本政府再一次宣布提供台灣將近100萬劑疫苗，台積電和永齡基金會規劃購買BNT疫苗來捐贈給政府，也已經順利簽約。蔡英文再次感謝惡些來自民間的努力，讓台灣能夠取得更多疫苗，也正是「團結防疫守台灣」的具體表現。
蔡英文說，隨著更多疫苗陸續到貨，大規模施打正在進行當中。預計在這個禮拜五，第9、第10類民眾將開始接種疫苗。從昨天起也已經開放18歲以上的民眾，可以進行接種意願登記。蔡英文呼籲國人踴躍登記，收到簡訊通知後，也請儘早完成預約、接受施打，儘快把整體疫苗覆蓋率提升起來，增加社會總體防疫保護力，這樣距離警戒降級的日子才會越來越近。
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