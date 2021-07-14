COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

籲踴躍登記接種意願表　總統：疫苗覆蓋率越高離解封越近

▲身兼民進黨主席的總統蔡英文在14日的民進黨中常會中呼籲國人，踴躍登記疫苗接種意願表、收到簡訊通知後，也儘早完成預約與施打，盡快提高疫苗覆蓋率，離解封越近。（圖／民進黨中央黨部提供）
▲身兼民進黨主席的總統蔡英文在14日的民進黨中常會中呼籲國人，踴躍登記疫苗接種意願表、收到簡訊通知後，也儘早完成預約與施打，盡快提高疫苗覆蓋率，離解封越近。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者劉育辰／台北報導

2021-07-14 15:23:13

民進黨今（14）日召開例行中常會，身兼民進黨主席的總統蔡英文也在會前致詞時表示，目前已開放18歲以上的國人進行接種意願登記，同時她也呼籲大家踴躍登記，在收到簡訊通知後也儘早完成預約、接受施打，盡快提升整體疫苗覆蓋率，增加社會總體防疫保護力，才會離解封的日子越來越近。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文在今天中常會中致詞時表示，這幾天因為疫情稍微緩解，路上的人車變多，許多前陣子居家辦公的民眾，也都開始回到工作崗位上。隨著疫情緩解，中央流行疫情指揮中心（CDC）也在3級警戒下，提出適度鬆綁措施的指引。接下來，如何在生活便利和防疫周全之間，找到新的平衡是個挑戰，需要所有人一起努力。

不過蔡英文也提醒，雖然台灣疫情有稍微緩解，但近期的國際疫情，尤其是Delta病毒擴散，一直在升溫當中，因此絕對不能掉以輕心。

此外，昨天日本政府再一次宣布提供台灣將近100萬劑疫苗，台積電和永齡基金會規劃購買BNT疫苗來捐贈給政府，也已經順利簽約。蔡英文再次感謝惡些來自民間的努力，讓台灣能夠取得更多疫苗，也正是「團結防疫守台灣」的具體表現。

蔡英文說，隨著更多疫苗陸續到貨，大規模施打正在進行當中。預計在這個禮拜五，第9、第10類民眾將開始接種疫苗。從昨天起也已經開放18歲以上的民眾，可以進行接種意願登記。蔡英文呼籲國人踴躍登記，收到簡訊通知後，也請儘早完成預約、接受施打，儘快把整體疫苗覆蓋率提升起來，增加社會總體防疫保護力，這樣距離警戒降級的日子才會越來越近。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
40.54%59.46%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.1%43.9%
2021-07-12-2021-07-15
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀