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日本研究：曾感染原始病毒　對變異病毒也有抗體

▲日本神戶大學研究顯示，曾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中國武漢原始病毒株者，體內對傳染力強的變異病毒株也會產生中和抗體，可能有助避免演變為重症。（圖／研之有物）
▲日本神戶大學研究顯示，曾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中國武漢原始病毒株者，體內對傳染力強的變異病毒株也會產生中和抗體，可能有助避免演變為重症。（圖／研之有物）

中央社

2021-07-14 16:20:18

（中央社東京14日綜合外電報導）日本神戶大學研究顯示，曾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中國武漢原始病毒株者，體內對傳染力強的變異病毒株也會產生中和抗體，可能有助避免演變為重症。

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日本神戶新聞報導，神戶大學在2020年3月到2021年5月間，研究兵庫縣立加古川醫療中心收治的81名患者，他們主要是感染武漢原始病毒株，或最初在英國發現的Alpha變異病毒株，其中25人是無症狀或輕症，19人為中等症狀或重症，另有37人是曾使用人工呼吸器的嚴重重症。

研究結果顯示，81人全員體內都有原始病毒株與Alpha變異病毒株的中和抗體；78人體內有在南非首次發現的Beta變異病毒株中和抗體；80人體內有最早在巴西發現的Gamma變異病毒株中和抗體。

至於最初在印度發現的Delta變異病毒株方面，研究顯示，81人中的12人體內有一定的中和抗體量。

此外，根據研究，神戶大學附屬醫院的68名醫師接種2劑疫苗後一個月，體內都有原始病毒株與變異病毒株的中和抗體，不過Delta與Beta變異病毒株的抗體效價較低，年紀越大者的抗體效價也有越低的傾向。

神戶大學表示，曾確診或接種疫苗者，幾乎體內都會有各種變異病毒株的中和抗體；接下來希望追蹤調查與再度確診或重症化風險的關係。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1100714

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