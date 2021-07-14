台中14日增2確診足跡　累計確診199人

台中市今（14）日新增本土確診2例，分別為案15421太平區60歲男性與案15428西屯區27歲男性；其中案15421為案15375太平區68歲男性計程車司機的同棟房客，案15428則是案15386中區30歲男性家教的友人，均住院隔離治療中，衛生局已匡列接觸者採檢，針對足跡史全面清消，全力防堵疫情。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-14 15:33:47
台中市政府今下午召開疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展說明，案15421為太平區60歲男性，職業為防水工程，為案15375太平區68歲男性計程車司機的同棟房客，案15421於1至2週前曾與案15375聊天，7月9日至11日皆在工地工作，7月11日曾至十甲新光黃昏市場購物，7月12日被匡列為接觸者採檢，7月13日確診，目前住院隔離治療中。
曾梓展指出，此案匡列5名接觸者(同住1名、職場1名、親友3名)居家隔離與採檢，2名職場接觸者採檢列自主健康管理，並通知市場全面消毒，同棟其它房客共5人採檢均陰性，並於案15375確診時已匡列為居家隔離，不再重複匡列，市府已調閱個案手機軌跡及實聯制資料，持續疫調中。
另外，案15428為西屯區27歲男性，待業中，為案15386中區30歲男性家教的友人，近期因搬家，因此在舊家與新家間往返整理物品，案15386於7月5日至7月7日均有到案15428的租屋處協助搬家，因此7月12日已被匡列為接觸者採檢，7月13日檢驗陽性確診，目前住院隔離治療中。
曾梓展表示，此案已匡列5名接觸者居家隔離與採檢，2名接觸者採檢列自主健康管理，目前4人陰性，3人檢驗中。