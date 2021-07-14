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她10年抱走8座影后　竟遭章子怡批演技差、不認識

▲余男奪下多座影后，卻遭章子怡批評演技爛。（圖／翻攝余男微博）
▲余男奪下多座影后，卻遭章子怡批評演技爛。（圖／翻攝余男微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-14 15:37:26｜2021-07-14 15:38:27

在演藝圈中，不乏有許多出色的演員，但是卻因為沒有很高的知名度，所以時常被人忽視。其中大陸女星余男便是一例，她以演出的第一部電影《月蝕》，奪下第四屆法國多維爾亞洲電影節的影后寶座，更在10年內拿下多達8個影后殊榮，沒想到章子怡一句「不認識」，險些讓她的努力付之一炬。

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42歲的余男演出過許多影視作品，精通英、法語，1999年從北影畢業就參與演出了王全安執導的電影《月蝕》，電影獲得極高的評價，余男也憑藉這此片，奪下人生中第一個影后寶座。之後她陸續參演了王安全導演的4部作品，還以2004年的《驚蟄》拿下第23借電影金雞獎的「最佳女主角獎」。2006年她主演的《圖雅的婚事》，更奪下柏林國際電影節最高獎項「金熊獎」，余男靠著這部片進軍好萊塢，讓她順利在電影《浴血任務2》中演出女主角。粗略估計，余男從1999年出道的10年內就抱走了8座影后，實力備受肯定。

▲余男演技備受肯定，獲獎無數。（圖／翻攝余男微博）
▲▼余男演技備受肯定，獲獎無數。（圖／翻攝余男微博）
▲余男演技備受肯定，獲獎無數。（圖／翻攝余男微博）
雖然演技受到肯定，但因為余男為人低調，所以知名度不算高，先前上節目《演員的誕生》時，章子怡竟然脫口而出「我不認識她」，還批評余男演技差，讓全場傻眼。曾與余男合作過的徐崢看不下去替余男發聲，認為她是一個真正的演員，演技不需要其他人的肯定。

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