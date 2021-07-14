江啟臣送花罵蘇貞昌用錯成語 民進黨：來者不善反鬧笑話
身兼國民黨黨主席的立委江啟臣昨夜在臉書發文「展示」自己送了一盆花給行政院院長蘇貞昌，用16字嗆聲、表達不滿，沒想到卻用錯「行不由徑」這句成語，反倒變成稱讚蘇貞昌行動正大光明，淪為笑柄。對此，民進黨發言人周江杰表示，江啟臣來者不善反鬧笑話，在防疫時刻，民眾想看到的，不會是在野黨主席如名嘴般羞辱防疫人員的荒誕行徑，更籲江啟臣「君子務本」，或許才更能得到國民黨內的信任與尊敬。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-14 15:42:53
周江杰表示，江啟臣送花給蘇貞昌的動作，來者不善，還用藏頭詩這種戲謔玩笑的方式批評行政院，結果連成語用錯，反而鬧出笑話。
周江杰認為，在全民防疫當下，台灣最不需要的就是政治口水。江啟臣作為最大在野黨黨主席、同時也是立法委員，請多用點心在政策上的論證，少ㄧ點個人政治的謀算與口水。尤其當全國同島一命、共同防疫的時刻，人民想要看到的不會是在野黨主席如名嘴般羞辱防疫人員的荒誕行徑。
周江杰說，民進黨可以理解江啟臣面對國民黨黨內選舉的焦慮，但「君子務本」，此時此刻沒有什麼比防疫更為重要。與其在這些選舉操作上花心思，還誤用成語受到嘲諷，或許正視防疫的工作更能夠得到黨內的信任跟尊敬。