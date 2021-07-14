奈良美智展挺台灣抗疫　史哲：微解封最美好的溫暖能量

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史哲今天在臉書表示，2017年高美館轉型為行政法人之際啟動，他提出了大美術館計劃，在文化局與行政法人專業文化機構的團隊一步步努力持續推進，感謝有中央前瞻計畫與市府持續支持挹注，歷經數年從館內展示空間、公共服務區域，再到美術館園區水環境與綠色景觀、廣場群以及入館動線友善化，重新定義了城市、人群與美術館的新關係。
史哲也認為，大美術館計劃的最後一哩路「內惟藝術中心」，歷經數年調研、規劃設計、都審等過程後，終於將在 2021年6月 正式啟程開跑。他期盼融合新舊街廓，以藝術引入社區經濟發展，#打造美術館西側第一排 ，同時也成為美術館園區延伸城市、深化在地，同時也接軌國際的重要鏈結。
在高雄市政府積極協助下，「奈良美智特展」巡迴展第二站將於7月24日至10月31日移師高雄市立美術館展出。主辦單位表示，高雄「奈良美智特展」將帶來為台灣創作的新作「朦朧潮溼的一天」、首度海外展出的「月光小姐」等53件展品，更為高雄站增加26件新作。
史哲表示，高美館將於7月16日開放展期前兩週的預約，並透過分時段限定人數的預約、單一出入口管控、實聯制、量體溫與消毒、人流控管等措施，讓大家能夠安心看展；而高雄展結束後還有台南展，希望大家在疫情警戒期間，先不要為看展跨區移動。
史哲指出，高雄市在疫情期間持續推動「內惟藝術中心」建設，往「高雄大美術館計畫」最後一哩路邁進，隨著日本援贈台灣AZ疫苗，展現台日情誼，感謝中華文化總會協助，邀約奈良美智特展來台，成為微解封最美好的溫暖能量。
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