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奈良美智展挺台灣抗疫　史哲：微解封最美好的溫暖能量

▲副市長史哲與文化局王文翠局長等人一同巡視內惟藝術中心工程。（截自史哲臉書）
▲副市長史哲與文化局王文翠局長等人一同巡視內惟藝術中心工程。（截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-14 15:55:53

在全民防疫的同時，城市建設不停歇，在高雄市長陳其邁的宣佈下，高雄大美術館計劃 的最後一哩路「內惟藝術中心」正式啟動，今(14)日上午副市長史哲與文化局王文翠局長等人一同巡視內惟藝術中心工程。史哲指出，在往「高雄大美術館計畫」最後一哩路邁進，隨著日本援贈台灣AZ疫苗，展現台日情誼，感謝中華文化總會協助，邀約奈良美智特展來台，成為微解封最美好的溫暖能量。

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▲在高雄市政府積極協助下，「奈良美智特展」巡迴展第二站將於7月24日至10月31日移師高雄市立美術館展出。（截自史哲臉書）
▲在高雄市政府積極協助下，「奈良美智特展」巡迴展第二站將於7月24日至10月31日移師高雄市立美術館展出。（截自史哲臉書）
史哲今天在臉書表示，2017年高美館轉型為行政法人之際啟動，他提出了大美術館計劃，在文化局與行政法人專業文化機構的團隊一步步努力持續推進，感謝有中央前瞻計畫與市府持續支持挹注，歷經數年從館內展示空間、公共服務區域，再到美術館園區水環境與綠色景觀、廣場群以及入館動線友善化，重新定義了城市、人群與美術館的新關係。

史哲也認為，大美術館計劃的最後一哩路「內惟藝術中心」，歷經數年調研、規劃設計、都審等過程後，終於將在 2021年6月 正式啟程開跑。他期盼融合新舊街廓，以藝術引入社區經濟發展，#打造美術館西側第一排 ，同時也成為美術館園區延伸城市、深化在地，同時也接軌國際的重要鏈結。

在高雄市政府積極協助下，「奈良美智特展」巡迴展第二站將於7月24日至10月31日移師高雄市立美術館展出。主辦單位表示，高雄「奈良美智特展」將帶來為台灣創作的新作「朦朧潮溼的一天」、首度海外展出的「月光小姐」等53件展品，更為高雄站增加26件新作。

史哲表示，高美館將於7月16日開放展期前兩週的預約，並透過分時段限定人數的預約、單一出入口管控、實聯制、量體溫與消毒、人流控管等措施，讓大家能夠安心看展；而高雄展結束後還有台南展，希望大家在疫情警戒期間，先不要為看展跨區移動。

史哲指出，高雄市在疫情期間持續推動「內惟藝術中心」建設，往「高雄大美術館計畫」最後一哩路邁進，隨著日本援贈台灣AZ疫苗，展現台日情誼，感謝中華文化總會協助，邀約奈良美智特展來台，成為微解封最美好的溫暖能量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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