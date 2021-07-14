616公車司機確診 北市府：匡列56人PCR全陰性
新北市中興巴士616公車1名公車司機確診新冠肺炎，由於行駛路線橫跨雙北引發關注。台北市政府今（14）日表示，北市部分匡列隔離7人，採檢56人全都陰性。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-14 16:35:26
台北市政府今日下午防疫記者會上，副市長黃珊珊回應616公車駕駛確診案例表示，7月11日該名司機的兒子確診，父親因而被匡列為接觸者，7月12日PCR陽性確診，由於7月8至10日司機休假未到台北市，因此新北市未通知北市，直到7月13日新北市記者會宣布616公車司機足跡，北市府知悉後立即聯繫台北區管制中心與新北市衛生局進行了解。
黃珊珊指出，616公車的載客站點包括新北泰山區、新莊區、三重區、台北市大同區、士林區等，個案接觸者在北市匡列隔離7人，其他接觸者共56人PCR全陰性。
新北交通局長鍾鳴時表示，經衛生局7月12日上午通報中興巴士的台北市聯營公車616線1名司機確診，立即將泰山站的所有車輛召回清消，站內56名司機快篩全都是陰性。
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