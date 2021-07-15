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南韓微解封沒多久又創單日確診新高　疫情飆漲的關鍵三點

微解封不到兩週，疫情又再度爆發，迄今每天新增的確診數連續7天超過1000例以上，引爆台灣網友直呼韓國經驗需參考借鏡。（圖／翻攝自Shutterstock）
微解封不到兩週，疫情又再度爆發，迄今每天新增的確診數連續7天超過1000例以上，引爆台灣網友直呼韓國經驗需參考借鏡。（圖／翻攝自Shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-07-15 01:00:00

南韓政府在7月1日開放微解封，此前疫情趨緩的南韓政府副總理洪楠基甚至被美國CNBC全國廣播公司商業頻道於6月29日專訪，分享防疫成果。沒想到微解封不到兩週，疫情又再度爆發，迄今每天新增的確診數連續7天超過1000例以上，引爆台灣網友直呼韓國經驗需參考借鏡。

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首先，南韓政府加速推進打疫苗，讓疫苗接種率已達30%，比鄰國日本的28%還高一些，但受到微鬆綁的「放鬆心態」，讓尚未施打疫苗的年輕族群確診數飆升。根據《紐西斯通訊社》報導，南韓疾病管理廳在11日的確診者統計結果中，從7月5日至11日連續一週以來，20多歲的感染者占1984人、30多歲感染者占1409人，合計20至39歲年輕族群共有3393人，占一周以來總確診者7962人的比率為42.6%。

其次，防疫有成而讓南韓受到國際讚譽，當時南韓政府原本宣佈從7/1到14日首爾地區聚會人數限制能開放到最多6人，15日起將放寬到最多8人，若是聚會中有已經接種疫苗的民眾，則不算在限制人數內。另外非首都圈的私人聚會將不受限人數，而因為疫情遲遲無法營業的夜間娛樂場所都可以重新營業，餐廳、咖啡廳等店家營業時間限制則是從現行的晚上10點，延後兩個小時到晚上12點。民眾不顧Delta入侵依然報復性出遊，間接造成疫情失控，直接跳到最嚴重的第四級警戒，相當驚人。

第三，四級警戒條例存有漏洞。南韓首都圈實施的警戒是根據一週單日確診做調整，分為確診病例低於 250 例為 1 級，250 例以上為 2 級，500 例以上為 3 級，1,000 例以上為 4 級。在疫情失控前，政府實施的是第2級警戒，沒想到微解封沒幾天，就跳到第4級，足見這波疫情的嚴峻程度。不過，實施第四級警戒的規則中，有許多條例都有一些問題，像是「餐廳沒有禁止內用或是否加裝隔板」、健身房、餐廳和咖啡廳還能營業到晚上10點，以及只有首都圈升到第四級等等。不過南韓媒體都強調政府「第一次限制夜間外出」，認為已經是「箝制人民自由」的防疫措施了。

根據《韓聯社》報導，截至9日0時為止，南韓9日上午9時30分共通報1316起新增病例，當時再度更新新冠疫情爆發以後，1年6個多月以來的新紀錄，此後每日確診數不斷，截至14日零時新增1615名確診，再度創下疫情以來新高。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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