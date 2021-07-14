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雞排妹誤當小三歷史曝光　「報復」招數嚇壞吳宗憲

▲鄭家純曾分享誤當小三的經驗。（圖／資料照）
▲鄭家純曾分享誤當小三的經驗。（圖／資料照）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-14 16:12:37｜2021-07-14 17:19:48

話題女王鄭家純（雞排妹）被週刊拍到與大10歲「保時捷男」牽手，還抓摸男方臀部，甚至傳出新歡早有女友，她今（14日）澄清兩人是老朋友關係，「沒有正宮也沒有小三，我不知道是要吵什麼？」感情世界備受關注的她，過去自爆誤當第三者的經驗，更使用特殊手段制裁對方，「這種痛苦不能只有我承受！」

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▲▼鄭家純話題不斷。（圖／鄭家純臉書）
▲▼鄭家純話題不斷。（圖／鄭家純臉書）
▲▼鄭家純話題不斷。（圖／鄭家純臉書）
鄭家純在去年3月播出的節目《小明星大跟班》中表示，她被劈腿的時候會採取一些措施，不過認為並非報復，而是「你怎麼對我，我也怎麼對你」，透露某任男友突然提分手，「結果他是要去結婚了」，原來對方一直都把未婚妻藏得很好。

▲鄭家純發現交往對象有未婚妻。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）
▲鄭家純發現交往對象有未婚妻。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）
得知自己成了小三，鄭家純跟男生說：「沒辦法，我必須讓你未婚妻也知道我的存在！從現在開始，你要來我這邊住一個禮拜！」並要對方跟未婚妻坦承一切，然後搬來跟自己同居，結果男方真的來住了一星期，之後便與未婚妻結婚，也與鄭家純斷了聯繫。

▲▼鄭家純使出狠招，對付劈腿男。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）
▲▼鄭家純使出狠招，對付劈腿男。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）
▲▼鄭家純使出狠招，對付劈腿男。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）
有來賓問鄭家純，這樣做用意何在？她說：「我就是要讓他知道，因為我覺得不公平，不可以這種痛苦只有我在承受！」主持人吳宗憲聽完直打哆嗦，Sandy驚呼：「這也是滿強的一招耶！」（編輯：楊穎軒）

▲鄭家純認為不該自己承受被劈腿的痛苦。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）
▲鄭家純認為不該自己承受被劈腿的痛苦。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）
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