追加接種！以色列開打第3劑　WHO：富國搶疫苗令人失望

儘管各國加快疫苗接種速度，但新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，不少國家更因為變種病毒，疫情出現回溫跡象，也讓部分國家開始研議施打第三劑疫苗的需求。以色列近來遭到印度Delta變種病毒肆虐，新增確診數增加，以色列當局宣布，開放特殊族群接種第3劑疫苗，成為全球首個開放施打第3劑疫苗的國家。





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綜合外媒報導，以色列衛生部門12日宣布，開放讓免疫力較弱的成年人，包括癌症患者、器官移植者，以及患有免疫力下降疾病的人，能夠接種第3劑疫苗。雖然並未開放一般成年人接種第3劑，以色列仍成為了全世界第一個施打第3劑的國家。





以色列近1個月以來，因為Delta變種病毒肆虐，造成境內確診飆升，單日新增確診從個位數攀升至450例左右。先前以色列因為疫苗接種進度快速，約900萬人口當中已經有逾500萬人完全接種疫苗，也因而受到外界讚賞。





以色列在先前全面開放經濟之後，因應疫情升溫，又再度恢復部分限制措施，包括在室內以及大眾交通運輸上強制配戴口罩等措施。





而外界仍在討論施打第3劑疫苗的必要性，美國輝瑞公司（Pfizer）與德國合作夥伴BNT藥廠先前向美國以及歐盟尋求批准第3劑的授權。但美國食品藥物管理局（FDA）以及美國疾病管制和預防中心（CDC）與輝瑞代表進行會商後表示，目前美國尚無須加強接種，並表示「如果科學證明有需要，我們也已經做好準備」。





世界衛生組織則是對於施打第3劑抱持不贊同的想法，世界衛生秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明中指出，全球疫苗供應非常不平均與不平衡，並表示在目前許多國家尚未取得新冠疫苗之際，富裕國家不應對國內已接種的人追加施打疫苗，「說是加強劑這不僅讓人感到失望，是非常失望」。









