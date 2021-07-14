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維珍銀河搶先上太空　Blue Origin：過「那條線」才算！

▲維珍銀河7月11日飛上次軌道太空，並安全著陸。（圖／美聯社／達志影像）
▲維珍銀河7月11日飛上次軌道太空，並安全著陸。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-14 16:18:43

維珍集團旗下太空旅行公司「維珍銀河」（Virgin Galactic）於週日（11）進行太空飛行，太空船「團結號」（VSS Unity）載著70歲的維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）飛上次軌道太空（suborbital space ），完成第一次載人任務。

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綜合外媒報導，維珍銀河創辦人布蘭森雖然搶先亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）先一步上太空，但貝佐斯創立的藍源（Blue Origin）計畫在美國太空總署（NASA）阿波羅11號登陸月球52週年（7月20日），發射重複利用的火箭「新雪帕德號」（New Shepard）。

但除了先後順序，兩位富豪旗下的太空公司也在競爭能夠抵達的高度，根據國際航空聯合會（FAI）的定義，外太空與地球大氣層的分界稱「卡門線」（Karman line），高度為海拔62英里（100公里）；美國空軍和美國太空總署（NASA）則定義該分界在50英里（80公里）。

▲維珍銀河的火箭飛機。（圖／美聯社／達志影像）
▲維珍銀河的火箭飛機。（圖／美聯社／達志影像）
維珍銀河研發的「團結號」（VSS Unity）並非一般人印象中的經典火箭，而是一個太空飛機（Spaceplane）類似一般飛行器，透過火箭引擎驅動，由一架名為「White Knight Two」的航母噴氣式飛機在約 1萬5000公尺處釋放團結號，再以滑翔方式回到地球並降落在跑道上。

藍源的新雪帕德號則是助推火箭和太空艙組成，與Space X類似，同為完全可重複使用的火箭，以液態氫和液態氧為燃料；在藍源的官方網站上，對新雪帕德號的介紹特別強調，該火箭系統可以抵達超過國際公認的「卡門線」，體驗11分鐘的太空旅行。

▲（圖／翻攝自Blue
▲新雪帕得號的介紹。（圖／翻攝自Blue Origin）
在維珍銀河發射團結號前，藍源官方帳號還特別發文，寫道「從一開始，新雪帕德號就是以飛越『卡門線』為目標設計，所以太空人的名字上都沒有星號（asterisk）。對全世界96%的人來說，國際公認的卡門線（100公里）之後才是太空。」然後在另一則推文補刀，「世界上只有4%的人把80公里認為是太空的起點。而新雪帕德號可以飛越這兩個標準。這是搭乘藍源的眾多好處之一。」

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲藍源發文。（圖／翻攝自Twitter）
美國網路媒體《Purch Group》旗下的《Space》報導，藍源5月宣布，將在7月20日發射新雪帕德號上太空，並在6月初的時候開放競標其中一個座位，最終該座位以2800萬美元的價格售出。至於「太空邊界線之爭」，報導提到，美國NASA認為50英里才是卡門線正確的位置，從50英里開始，軌道動力學的主導性開始大於空氣動力學。

雖然藍源的推文看起來「很嗆」，但《Space》認為，也許藍源並沒有想要開戰，至少表面上是這樣。藍源在發布新雪帕德號能夠飛過卡門線的推文後，又發文祝福維珍銀河的太空旅行一路平安，並在11日團結號安全著陸後發文祝賀維珍銀河。

▲（圖／翻攝自Instagram）
▲貝佐斯在個人IG上發文，表示非常期待加入太空俱樂部。（圖／翻攝自Instagram）
不過藍源的發言很明顯激怒了不少人，網友並不想計較到底哪裡開始是太空，畢竟大部分能上太空的人都是億萬富翁，而貝佐斯在一般老百姓生計陷入困苦之際，因為股市熱絡身價不斷上漲，上個月還爆出是個「避稅大師」，引起廣泛民怨。

《GeekWire》報導提到，關注太空冒險的工程師加迪（John Gardi）直批，不想失去太多太空迷的話，（藍源）最好把貼文撤下，爛透了 #BlueOriginSucks；也有些人反諷，「那快點使用96%的人使用的公制單位，不要再用英制單位了。」、「拜託你快繳稅吧，我還有學貸要背。」、「對世界上96%的人來說，太空根本遙不可及，別再騙大家『我們上太空了』，從來都沒有『我們』。」

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲美國網友批評藍源的發文不夠有風度，傷害太空迷感情。（圖／翻攝自Twitter）
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲貝佐斯上個月爆出身為世界首富但稅金「一毛沒繳」，真是個避稅大師。（圖／翻攝自Twitter）
 

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