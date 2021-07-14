《財富老司機》借貸心理戰　再善良也要有點鋒芒！

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書中一開始就提到「以下有兩個選擇，你會選哪一個？有個親戚跟你開口借一大筆錢，或得一場嚴重的流行性感冒？」在一項全國性的調查中，對八百人提出這個問題，結果超過三分之二的人回答「寧願得流行性感冒」。黃丹指出，美國流行性感冒其實是有威脅到生命的，不是像台灣普遍認為只是一個小感冒，而這本書就是關於，當不能選擇流行性感冒時，該怎麼辦？
而金錢和人際關係的糾葛經常發生，包括自己的親戚從你借他錢之後就沒再聽見他的消息、只會伸手要錢的外甥、一起出去吃飯卻永遠不付帳的朋友，還有總是跟你借車的鄰居。當然，不是每一個造成人際與金錢問題的人都是愛楷油的人、白吃白喝的人、欠錢不還的倒債鬼，或其他道德上有問題的人。年邁的長輩一份不完善的遺囑可能導致兄弟鬩牆、姐妹反目；財富懸殊有時候也會造成最好的朋友處境難堪。某些較複雜的道德上的處理方式，由於觀點或期望的不同，平常舉止高貴的人也可能會不管風度而激烈地反對。
黃丹指出，在這本書裡面，作者提到了很多關於「承諾 」，而各式各樣的提問解答中，事實上都跟做人做事是相當有關係的，所以今天要懂得理財，首先必須要懂得做人，而做人並非只是做好人，對於那些喜歡欺負好人的人，或者是比較吃定你的，就會拿友情、親情威脅你，如此一來，純粹好說話的人， 就是一種好欺負，所以面對這樣的人的時候，請把你的好好先生、好好小姐的名牌先撕下來吧，因為你的善良，必須要有點鋒芒。