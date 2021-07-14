躋身疫苗施打率前段班 潘孟安爭取「打得快就多配發」
屏東縣縣長潘孟安在今（14）日的民進黨中常會中，針對屏東縣疫情進行報告，由於屏東縣的疫苗施打率位列各縣市的前段班，因此潘孟安也爭取疫苗施打率高的縣市，能在下一輪的疫苗配發中取得更多疫苗。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-14 16:26:59
潘孟安在今日的民進黨中常會中，針對屏東疫情、防疫措施及疫苗施打進度進行報告。由於屏東縣在各縣市的疫苗施打率位於前段班，潘孟安也特別爭取疫苗施打率高的縣市，能在下一輪的疫苗配發中取得更多疫苗，身兼民進黨黨主席的總統蔡英文則請行政院代表將潘孟安的建議帶回與中央流行疫情指揮中心研議。
另外，日本宣布贈送第三波97萬劑AZ疫苗援台，立委王定宇也建議，現在疫苗相對充足，或許行政團隊可以考慮取消殘劑預約制度；台北市議員許淑華則擔憂，現在有許多AZ疫苗與莫德納疫苗的比較，甚至是許多不利AZ疫苗的假消息在流竄、刻意貶低AZ疫苗，導致非常多的民眾不敢施打AZ疫苗，希望中央行政團隊可以請專家出面做詳細說明，也讓民意代表能有所本，比較好像民眾澄清。
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