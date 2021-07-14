日本三度送暖！無償捐贈台灣AZ疫苗　總量達337萬劑

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本日前贈送的首批AZ疫苗，於6月4日空運抵台，一共有123萬8460劑，取600劑樣品進行疫苗異物檢查，並在6月11日傍晚驗畢核發封緘證明書，123萬7860劑封緘後進行後續疫苗接種作業；到了6月25日，日本政府二度宣布，將再贈與台灣100萬劑AZ疫苗，不過7月6日指揮中心宣布，第二次贈與數量將多達113萬劑，並在7月8日空運抵台，目前全數進行封緘檢驗作業，力拚最快在16日開打。
第二批的AZ疫苗尚在檢驗，日本政府13日又三度宣布，將追贈我國100萬劑的新冠疫苗，這批預定會在15日空運抵台，指揮官陳時中在今日的記者會上證實，由日本捐增的第三批疫苗確定會在明日下午到達，至於其他自購或捐贈的疫苗，有好消息會再跟大家報告。
日本三度送暖，無償供給我國的AZ疫苗總數量高達337萬劑；美國則在6月20日一次送抵250萬劑莫德納疫苗，也就是國際捐贈我國的疫苗總數，截至今日，已有587萬劑；而由我國向AZ藥廠與莫德納藥廠自購的疫苗，則分別為1000萬劑與505萬劑，目前到貨情況為AZ共74.3萬劑、莫德納80萬劑，另有COVAX所配發的60.96萬劑AZ疫苗。
根據統計，加上明日到貨的100萬劑日本援贈AZ疫苗，目前我國到貨疫苗總數將來到802萬劑。