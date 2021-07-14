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日本三度送暖！無償捐贈台灣AZ疫苗　總量達337萬劑

▲日本政府三度援贈台灣AZ疫苗，總量高達337萬劑。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府三度援贈台灣AZ疫苗，總量高達337萬劑。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者林莞茜／綜合報導

2021-07-14 16:29:37｜2021-07-14 16:32:07

日本政府三度援贈AZ疫苗，繼首批6月4日運抵124萬劑後，7月8日再贈一批113萬劑抵台，13日日本外務大臣茂木敏充宣布，要再追贈100萬劑的AZ疫苗給台灣，指揮中心指揮官陳時中今（14）日證實，這100萬劑將在明日下午抵台，加上前兩次捐贈，日本在這波本土疫情的2個月內，已無償供給台灣337萬劑AZ疫苗。

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我國本土疫情近來稍緩，但仍維持全國三級防疫警戒至7月26日，疫苗施打涵蓋率新數據為17.2%。除了由中央向國際大廠與COVAX自購的疫苗外，國際也慷慨援贈疫苗供我國施打，分別有來自日本的AZ疫苗以及美國的莫德納疫苗。

日本日前贈送的首批AZ疫苗，於6月4日空運抵台，一共有123萬8460劑，取600劑樣品進行疫苗異物檢查，並在6月11日傍晚驗畢核發封緘證明書，123萬7860劑封緘後進行後續疫苗接種作業；到了6月25日，日本政府二度宣布，將再贈與台灣100萬劑AZ疫苗，不過7月6日指揮中心宣布，第二次贈與數量將多達113萬劑，並在7月8日空運抵台，目前全數進行封緘檢驗作業，力拚最快在16日開打。

第二批的AZ疫苗尚在檢驗，日本政府13日又三度宣布，將追贈我國100萬劑的新冠疫苗，這批預定會在15日空運抵台，指揮官陳時中在今日的記者會上證實，由日本捐增的第三批疫苗確定會在明日下午到達，至於其他自購或捐贈的疫苗，有好消息會再跟大家報告。

▲新冠疫苗抵台、開打時間軸一覽表。（圖／NOWnews製作）
▲新冠疫苗抵台、開打時間軸一覽表。（圖／NOWnews製作）
日本三度送暖，無償供給我國的AZ疫苗總數量高達337萬劑；美國則在6月20日一次送抵250萬劑莫德納疫苗，也就是國際捐贈我國的疫苗總數，截至今日，已有587萬劑；而由我國向AZ藥廠與莫德納藥廠自購的疫苗，則分別為1000萬劑與505萬劑，目前到貨情況為AZ共74.3萬劑、莫德納80萬劑，另有COVAX所配發的60.96萬劑AZ疫苗。

根據統計，加上明日到貨的100萬劑日本援贈AZ疫苗，目前我國到貨疫苗總數將來到802萬劑。

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