外籍生受疫情衝擊陷經濟困境　民團：應納入紓困政策

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先前就有越南籍碩士生向《四方報》表示，在餐廳打工的越南同學都沒工作了，因為老闆都決定考量疫情關係，連外帶都不做而歇業；而在公司從事外語相關兼職的同學，則都需要輪班，「身邊所有來台灣自力更生付學費、房租的外籍生都有點擔心生活將無以為繼」。
境外生權益小組最近也收到一位越南境外生的求助。她在一間國立大學唸書，平時依靠在校的兼職工作和寒暑假期間校外的實習、打工維持生活。疫情的衝擊導致她失去經濟收入來源，而家鄉的父母也只是普通工人，無力負擔她的生活費，更何況在疫情下，其家鄉的工作也受到了影響。這名學生在發現政府的紓困方案都不適用外籍生後感到相當絕望，希望勞動部和教育部不要區別對待本地人和境外學生，也提供境外生幫助。
境外生權益小組指出，考慮到中低收入國家來台學生總人數之多，這位越南學生的遭遇恐怕並非特殊個案，他們亟需特殊的經濟協助來度過這個艱難的沒有收入的暑假。然而，政府提出的相關紓困政策卻將境外學生拒於門外。教育部最近為經濟困難的大學生提供了「大學生紓困方案」，但只限具有中華民國國籍的學生適用，境外生被排除在外，連申請的機會都沒有；而勞動部的紓困政策雖然涵蓋了兼職工作者，境外生卻因為沒有被納入就業保險而被變相地排除了。
由於疫情，許多境外生已經兩年或更長時間沒有回國了。他們和台灣社會的其他人一樣，經歷了疫情、警報、經濟影響、收入損失和工作機會的喪失。境外生權益小組認為，生活在同一個社會的人，無論國籍如何，都應該盡可能地在艱困之時相互支持。境外生的困境，特別是那些來自經濟困難家庭的學生，應該得到社會的關注。
過去數年來，教育部一直鼓勵境外生來台灣，並承諾為境外生提供協助和學習機會。因此，儘管疫情嚴重，仍然有許多境外生願意跨越重重困難來台求學，其中許多來自經濟困難家庭的國際學生依靠獎學金在台灣學習，證明了他們足夠優秀，並且珍惜在台灣學習的機會，如果他們因為疫情而被迫中斷甚至放棄學業，實在也是台灣各大學的損失。
境外生權益小組因此呼籲教育部調整大學生紓困政策的適用人群，允許學校為境外生申請紓困補貼。同時，為了保護境外生等外籍工作者的工作權利，從長遠來看，《就業保險法》也應該納入所有在台灣的外籍工作者，包括境外生、移工、外籍白領等。