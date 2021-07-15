女星想出走享受自由　無奈嘆「世界變了」

蔡健雅全新專輯首波單曲《出走》MV正式上線，由金曲獎獲獎導演黃中平擔任執導，透過多種平凡人的視角，表達對出走的渴望。在蔡健雅的歌聲中，感受「出走」的力量，相信生活，擁抱自己。

我是廣告 請繼續往下閱讀

蔡健雅透露