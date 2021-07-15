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女星想出走享受自由　無奈嘆「世界變了」

▲蔡健雅透露疫情爆發後，世界都變了。（圖／環球音樂提供）
▲蔡健雅透露疫情爆發後，世界都變了。（圖／環球音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-15 09:00:00

蔡健雅全新專輯首波單曲《出走》MV正式上線，由金曲獎獲獎導演黃中平擔任執導，透過多種平凡人的視角，表達對出走的渴望。在蔡健雅的歌聲中，感受「出走」的力量，相信生活，擁抱自己。

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蔡健雅透露，專輯去年就開始製作，當時工作的狀態，如今看來，都彷若一夢：「打從疫情爆發，整個世界就變了，出走好像現在就是一種...只能做夢吧！我們已經多久沒有出去走走，真正享受到過去曾經有的自由？」她提到，創作《出走》的初心，就是帶著一種「不能受困於此」的信念，「希望大家能用自己的想像力去想像，這外面發生的事仿佛只是一場雷雨，出現彩虹的時候，你就可以出門了。」

▲蔡健雅推出新歌MV。（圖／環球音樂提供）
▲▼蔡健雅推出新歌MV。（圖／環球音樂提供）
▲蔡健雅推出新歌MV。（圖／環球音樂提供）
MV中，導演運用咖啡廳店員、客人、上班族等多位社會上的「小人物」，表現出人們對於屋外美好世界的渴望與希冀，蔡健雅也親自出演，她也想告訴大家，其實她也是其中一員，被限制的出遊、被限縮的範圍，她表示，希望這次的音樂，可以帶給大家一些些安慰和溫暖。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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