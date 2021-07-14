德外長稱中國透過疫苗達成政治目的 民進黨：以疫謀亂
德國外交部長馬斯（Heiko Maas）在接受外國媒體訪問時表示，在這場疫情中，中國利用疫苗取得政治目的；民進黨發言人周江杰表示，任何國家都不該將疫苗當成政治工具，也希望國人能認清，中國還有那些在台灣呼應的人，就是想要以疫謀亂，透過製造台灣的混亂來達成其政治的目的。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-14 16:51:19
周江杰表示，馬斯透露中國利用疫苗供應來達成政治目的的說法，和民進黨一直以來提醒的問題是一樣的；現在病毒侵襲人類社會，不管任何國家都不應該將取得疫苗一事變成政治操作的工具。而台灣在疫苗採購和國際外交上遇到的困境，國人需要認清的是中國與其在國內相呼應的人，其真正的目的就是想要以疫謀亂，透過製造台灣的混亂來達成其政治的目的。
周江杰說，即便遭遇阻礙，但台灣不管政府、民間，還是非常努力的突破困境。除了透過政府採購之外，近期也有公私協力的模式來取得國人所需的疫苗，進一步保障國民的健康權益，並再次重申，政府絕對沒有所謂卡疫苗採購一事。身兼民進黨主席的總統蔡英文跟民進黨都非常感謝民間與政府合作共同採購疫苗，讓疫苗供給更為穩定，希望任何「政府卡疫苗」、「台灣政府不努力讓疫苗不足」等荒謬言論應該都可以就此打住。
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